В утренний час пик пассажиры не всегда могут сесть в 400-й «экпресс» на остановках по городу, от «Тысячи мелочей» до «Московского проспекта» , — автобус уже переполнен. А набиваясь в салон по пути, пассажиры мешают друг другу и увеличивают время в пути. Остановки можно отменить, если будет достаточно много обращений по этому поводу, говорят в «Мосгортрансе».

Пассажиры 400-го «экспресса» жалуются: утром не сядешь в автобус на промежуточных остановках — салон заполняется на месте посадки у остановки «Магазин Океан», а вечером — возле метро «Ховрино», потому что автобус набит пассажирами еще на «Речном вокзале». Плюс, водители нередко просто не открывают двери на промежуточных остановках. Водитель должен останавливать автобус на всех остановках, указанных в паспорте маршрута, но вправе для безопасности ограничивать посадку пассажиров в зависимости от наполнения салона, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосготранс». То есть — по ситуации. Статистики таких случаев (когда водитель не открывает двери) не ведется, просто проверяются все обращения по этому поводу. Если выясняется, что водитель действительно не остановился на остановке, на которой должен был, то его наказывают. То есть — должен остановиться, но двери может не открывать.



Может быть, вообще отменить эти промежуточные остановки в самые напряженные часы пик, оставив только места посадки у «Океана» и на «Речном вокзале»? В принципе, многие зеленоградцы так и делают: едут из других районов на Центральный проспект, встают в очередь на посадку. Или, памятуя об очередях, садятся в автобус на «Речном», а не в «Ховрино». «Мы рассмотрим возможность изменить режим работы остановки или ее отмену, если будет такая потребность у пассажиров», — сказали в «Мосгортрансе». Обращаться можно в контакт-центр «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54 и 3210 (с мобильного) и онлайн через единый транспортный портал.