Чиновники дали добро на реализацию квартир в башнях жилого комплекса «Жемчужина Зеленограда». Речь идет о корпусах 4, 5, 6 и 7 четвертой очереди строительства.

Прежде чем открыть продажи, застройщик обязан получить от Москомстройинвеста так называемый ЗОС — заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве. Без него Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия, поясняет ведомство.

На днях такой документ выдали генподрядчику указанных домов — «ПрометейСити», который входит в группу компаний «ПИК», являющуюся застройщиком «Жемчужины Зеленограда».

В день старта продаж новость сразу появится на сайте «ПИК», пока же эта дата неизвестна. Сейчас покупатели могут звонить в головной офис, оставлять свои контакты, и их оповестят о старте продаж по СМС. Местный офис продаж в Зеленограде телефоном не оборудован, пояснили Zelenograd.ru в компании.

Условный адрес домов в «Жемчужине…» — Георгиевский проспект, 37, корпус такой-то. Как мы писали ранее, в 17-м микрорайоне не будет традиционной для Зеленограда нумерации корпусов. В связи с этим мы приглашаем всех, кто считает необходимым сохранять традиционную для Зеленограда нумерацию домов, принять участие в общественной кампании. Пожалуйста, заполните форму — от вашего имени мы постараемся убедить власти изменить это решение.