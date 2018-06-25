Чиновники дали добро на реализацию квартир в башнях жилого комплекса «Жемчужина Зеленограда». Речь идет о корпусах 4, 5, 6 и 7 четвертой очереди строительства.
Прежде чем открыть продажи, застройщик обязан получить от Москомстройинвеста так называемый ЗОС — заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве. Без него Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия, поясняет ведомство.
На днях такой документ выдали генподрядчику указанных домов — «ПрометейСити», который входит в группу компаний «ПИК», являющуюся застройщиком «Жемчужины Зеленограда».
В день старта продаж новость сразу появится на сайте «ПИК», пока же эта дата неизвестна. Сейчас покупатели могут звонить в головной офис, оставлять свои контакты, и их оповестят о старте продаж по СМС. Местный офис продаж в Зеленограде телефоном не оборудован, пояснили Zelenograd.ru в компании.
Условный адрес домов в «Жемчужине…» — Георгиевский проспект, 37, корпус такой-то. Как мы писали ранее, в 17-м микрорайоне не будет традиционной для Зеленограда нумерации корпусов. В связи с этим мы приглашаем всех, кто считает необходимым сохранять традиционную для Зеленограда нумерацию домов, принять участие в общественной кампании. Пожалуйста, заполните форму — от вашего имени мы постараемся убедить власти изменить это решение.
К слову, жилые дома в 17-м микрорайоне примут участие в конкурсе Мосгосстройнадзора «Лучший строительный объект года», который в этом году проходит с 10 июня по 25 июля.
«Специально созданная комиссия оценивает каждый объект в течение трех дней. Специалисты проверяют качество строительно-монтажных работ, соответствие материалов и изделий требованиям технической документации, оценивают обустройство и содержание стройплощадок, уровень безопасности строительства. Свое заключение выдают службы пожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического надзора. На каждый объект составляется акт проверки, где указываются выявленные нарушения и выставляется оценка качества: „отлично“, „хорошо“, „удовлетворительно“. Лучшие объекты строительства Москвы-2018 назовут в начале августа, в канун Дня строителя», — сообщает Москомстройинвест.
Проектом предусмотрено 11 жилых корпусов, школа и два детских сада, уточнили в компании «ПИК».
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