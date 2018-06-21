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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В Большом городском пруду и Школьном озере снова можно купаться 21.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Два зеленоградских водоема вновь открыты для купальщиков с 21 июня.

Ранее Роспотребнадзор запретил купаться в Большом городском пруду и Школьном озере из-за негативных микробиологических показателей. Сейчас качество воды соответствует сантираным нормам, сообщает префектура со ссылкой на Роспотребнадзор.

Температура воды поднялась до 19 градусов, вполне комфортных для купания. К слову, недавно на пляже городского пруда поставили шезлонги.

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