Два зеленоградских водоема вновь открыты для купальщиков с 21 июня.
Ранее Роспотребнадзор запретил купаться в Большом городском пруду и Школьном озере из-за негативных микробиологических показателей. Сейчас качество воды соответствует сантираным нормам, сообщает префектура со ссылкой на Роспотребнадзор.
Температура воды поднялась до 19 градусов, вполне комфортных для купания. К слову, недавно на пляже городского пруда поставили шезлонги.
@zelenogradochka777
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