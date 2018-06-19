Табло в Зеленограде теперь функционируют в рабочем режиме, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Ими оборудованы 83 из 243-х остановок. Там, где их нет, пассажирам предлагается отслеживать движение автобусов по мобильным приложениям. Где поставить табло, выбирали по принципу востребованности остановок — и если есть техническая возможность.

Зеленоградцы неоднократно просили поставить электронное табло на остановке МИЭТ со стороны предприятий Южной промзоны (на остановке с другой стороны дороги табло есть) — здесь много пассажиров, особенно в часы пик. Почему им отказывают, в «Мосгортрансе» не пояснили. Оборудовать экранами с информацией о времени прибытия автобусов все остановки в Зеленограде сейчас не планируется.

Табло на остановках тестировали больше четырех лет. На автобусах стоит оборудование GPS/ГЛОНАСС, определяющее его местоположение. Эта информация поступает в ситуационный центр ЦОДД (Центр организации дорожного движения), где обрабатывается. Исходя из местоположения автобуса и дорожной ситуации, делается прогноз времени прибытия на конкретную остановку, который транслируется на табло. Иногда бывают разрывы между прогнозируемым и фактическим прибытием: например, табло показывает две минуты, а автобус приходит через шесть. Допустимая погрешность работы информационного табло — одна минута, говорят в «Мосгортрансе», но отмечают, что разрыв в прогнозе табло и реальном времени прибытия автобуса часто связан с внезапными затруднениями на дороге, в частности, с ДТП. Пассажиров просят сообщать о неправильной работе табло в контакт-центр «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54 или 3210 (бесплатный номер с мобильных) или на электронную почту tablo@mosgortrans.ru.