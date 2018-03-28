«Мы эту систему аналитики и предсказания еще все время доделываем, — ответил на вопрос о тестовом режиме работы табло в эфире радио „Комсомольская правда“ заммэра, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. — Думаю, где-то к лету надпись (о тестовом режиме) исчезнет, будем стараться сделать эту систему максимально точно». Что именно мешало доделать, в чем проблема, заммэра не уточнил. В ГУП «Мосгортранс» Zelenograd.ru подтвердили, что мониторы проходят этап настройки и отладки, а тестовый режим закончится, когда устранят недочеты, выявленные в процессе эксплуатации.

Откуда берется время прибытия автобуса на табло? На автобусах стоит оборудование GPS/ГЛОНАСС, определяющее его местоположение. Эта информация поступает в ситуационный центр ЦОДД (Центр организации дорожного движения), где обрабатывается. Исходя из местоположения автобуса и дорожной ситуации, делается прогноз времени прибытия на конкретную остановку, который транслируется на табло.

После появления первых табло на остановках в Зеленограде полгода настраивалось программное обеспечение. После этого мониторы работали с переменным успехом — это объясняли тестированием. В 2016 году табло стали менять на новые, более удобные для просмотра информации.

Пассажиров больше волнует не сам режим работы табло — тестовый он или нет, а точность прогноза прибытия автобусов. Отмечаются разрывы между прогнозируемым и фактическим прибытием: например, табло показывает 2 минуты, а автобус приходит через 6 минут. А то и позже. Допустимая погрешность работы информационного табло — 1 минута, сообщили в «Мосгортрансе». Но отметили, что время в пути напрямую связано с дорожной ситуацией. Разрыв в прогнозе табло и реальном времени прибытия автобуса часто связан с внезапными затруднениями на дороге, в частности, с ДТП. Пассажиров просят сообщать о неправильной работе табло в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (бесплатный номер с мобильных) или на электронную почту tablo@mosgortrans.ru.