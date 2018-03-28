3 комментария
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Табло на остановках заработают в штатном режиме летом. Их тестируют пятый год 28.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Электронные табло, показывающие время прибытия автобусов, начали ставить на зеленоградских остановках в 2013 году. До сих пор они работают в тестовом режиме, о чем пятый год извещает бегущая строка. Власти обещают все доделать и отладить к этому лету.

фото: Zelenograd.ru

«Мы эту систему аналитики и предсказания еще все время доделываем, — ответил на вопрос о тестовом режиме работы табло в эфире радио „Комсомольская правда“ заммэра, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. — Думаю, где-то к лету надпись (о тестовом режиме) исчезнет, будем стараться сделать эту систему максимально точно». Что именно мешало доделать, в чем проблема, заммэра не уточнил. В ГУП «Мосгортранс» Zelenograd.ru подтвердили, что мониторы проходят этап настройки и отладки, а тестовый режим закончится, когда устранят недочеты, выявленные в процессе эксплуатации.

Откуда берется время прибытия автобуса на табло? На автобусах стоит оборудование GPS/ГЛОНАСС, определяющее его местоположение. Эта информация поступает в ситуационный центр ЦОДД (Центр организации дорожного движения), где обрабатывается. Исходя из местоположения автобуса и дорожной ситуации, делается прогноз времени прибытия на конкретную остановку, который транслируется на табло.

После появления первых табло на остановках в Зеленограде полгода настраивалось программное обеспечение. После этого мониторы работали с переменным успехом — это объясняли тестированием. В 2016 году табло стали менять на новые, более удобные для просмотра информации.

Пассажиров больше волнует не сам режим работы табло — тестовый он или нет, а точность прогноза прибытия автобусов. Отмечаются разрывы между прогнозируемым и фактическим прибытием: например, табло показывает 2 минуты, а автобус приходит через 6 минут. А то и позже. Допустимая погрешность работы информационного табло — 1 минута, сообщили в «Мосгортрансе». Но отметили, что время в пути напрямую связано с дорожной ситуацией. Разрыв в прогнозе табло и реальном времени прибытия автобуса часто связан с внезапными затруднениями на дороге, в частности, с ДТП. Пассажиров просят сообщать о неправильной работе табло в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (бесплатный номер с мобильных) или на электронную почту tablo@mosgortrans.ru.

 Реклама
В семейную медицинскую клинику «Детство Плюс» требуется врач педиатр Объявления
Кухни и мебель от компании Кухни-Зеленоград Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 17:54
Все к чему прикасается фирма Трансдеталь - превращается в прах и фуфло!))) И работает это фуфло в тестовом режиме!))) Особенно радует табло на Ленинградском! Идешь вечером на поезд а оно расписание на 5 утра показывает - гротеск!)))
Татьяна Федянина
Вчера, 18:28
Глонасс установлен на транспорте, но почему-то указанное время ожидание ПРОТИВОРЕЧИТ... И ни комфортно потребителям в ожидании...,если дождь, снег,ветер.
Владимир Комаров
Вчера, 21:19
Да в принципе нормально работают и в тестовом режиме :)
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама