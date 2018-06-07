«Уважательный президент, Владимир Владимирович, — говорит Виталина. — Постройте нам бесплатный садик, бесплатную школу рядом, чтобы не ездить и не быть утром в пробке. И можно нам построить детскую площадку, крутую? Спасибо».

Своё обращение о проблемах посёлка записали и взрослые. Они говорят о войне с управляющей компаний, отключениях горячей воды и электричества на протяжении десяти лет.

Жители Голубого годами ждут и строительства дорог. Поселок активно застраивается, при покупке жилья людям обещали три въезда и выезда из Голубого. А сейчас он только один — узкая дорога с каждодневными пробками, и любое ДТП полностью парализует движение. После активных жалоб и протестов жителей один из застройщиков Голубого и собственник участка, на котором планируется строить торговый центр (пока там платная парковка), открыл часть территории, чтобы проложить кусок дороги. Её проложили, дорога немного разгрузила движение вокруг новостроек, но на выезде из Голубого все равно в часы пик пробка — теперь в неё вливаются два потока.