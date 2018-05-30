Инцидент произошёл на детской площадке у корпуса 126: ребенок прислонился к ограждению на детском комплексе и упал с высоты, потому что ограждение не было закреплено. А на самой площадке из-под земли торчали штыри металлической арматуры.

«Жилищник района Матушкино» убрал арматуру и закрепил элементы горки только после обращения матери ребенка в префектуру. Хотя управа и «Жилищник» обязаны систематически проверять состояние детских и спортивных площадок в районе.