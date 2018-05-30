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Ребенок упал с детской площадки из-за незакрепленного ограждения 30.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошёл на детской площадке у корпуса 126: ребенок прислонился к ограждению на детском комплексе и упал с высоты, потому что ограждение не было закреплено. А на самой площадке из-под земли торчали штыри металлической арматуры.

«Жилищник района Матушкино» убрал арматуру и закрепил элементы горки только после обращения матери ребенка в префектуру. Хотя управа и «Жилищник» обязаны систематически проверять состояние детских и спортивных площадок в районе.

Незакрепленная стенка
Штырь торчит из земли

К состоянию детских площадок у жителей масса нареканий. Например, в 15 микрорайоне горку залатали куском доски с острым краем, о который порезался ребенок. После публикации горку привели в порядок. Но при этом остались другие проблемы — в шестиугольные отверстия игрового комплекса запросто может вывалиться ребенок. Что недавно и произошло, сообщила Zelenograd.ru местная жительница.

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