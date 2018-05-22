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Детские площадки в Зеленограде чинят чем попало. А дети получают травмы 22.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Большую детскую площадку в 15 микрорайоне залатали куском доски с рваным и острым краем, похожим на ламинированное ДСП от старого шкафа или стола. Игравший там ребенок сильно порезал палец. Да и вообще — что за страшный вид?

Опасный ремонт сделали на игровом комплексе типа «паровозик» у корпусов 1542—1544. Таким же куском залатали соседний игровой «кораблик», рассказал Zelenograd.ru местный житель.

Такие проявления безразличия со стороны организаций, обслуживающих детские площадки, иногда случаются. Два года назад на площадке возле корпуса 358 сломанные элементы игрового комплекса тоже заменили чем придется: вместо горки-трубы прибили доску, вместо руля детской машины круглую деревяшку. Кстати, такая же деревяшка до сих пор красуется на площадке у корпуса 334. В управе сказали, что починить нельзя, потому что такие игровые комплексы сняты с производства. Но местная жительница не поленилась и выяснила, что это неправда — элементы конструкции можно купить в любой момент.

В это же время столичные власти решили проверить все детские площадки в городе на безопасность с помощью молодых родителей. «Площадки вроде бы хороши, но тем не менее уход за ними недостаточный, — сказала агентству „Москва“ председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. —  Например, где-то используются деревянные малые формы, и дети могут получить повреждения, занозы, еще что-то. Есть такие качели, под которыми нет покрытия, и так далее». В состав проверяющей комиссии включили не только представителей «Жилищников» и районных депутатов, но и родителей и активистов общественного объединения «Безопасная столица». Первый же рейд на юго-востоке Москвы выявил нарушения: сломано крепление баскетбольной корзины, порвана сетка на лазалке и разболтаны крепления на пружинных качелях", сообщает пресс-служба объединения.

Ждем, когда проверяющие доберутся до Зеленограда. Если ваша детская площадка тоже не в порядке, напишите нам об этом.

Есть ли на вашей площадке сломанные или плохо починенные элементы?
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Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
А какое ужестное резиновое покрытие на детской площадке в сквере около корпуса 1462. Все крошится и очень сильно пахнет резиной на жаре. Дышать не возможно. Отношение к детским площадкам действительно безобразное.
Юрий Климов
1 час назад
У нас (двор 2033) пока асфальт на детской площадке (пока стоит только часть комплексов), хотя обещают покрыть резиной.
А на спортивными вообще цирк: сняли старое покрытие, но не убрали, а оставили. Новое уже недели две положить не могут.
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