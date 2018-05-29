В Андреевке снималась первая часть клипа песни «Принц на белом» группы «Аигел» — сцена со свадебным застольем. Ее снимали в банкетном зале ресторана «Колесо Фортуны».
«Аигел» — это дуэт татарской поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Петербурга Ильи Барамии. Тексты песен в стиле рэп посвящены тюремной лирике и отсылают к личной истории солистки. Популярность группа завоевала в 2017 году, после выхода альбома «1190» и клипа на песню «Татарин». Сюжет нового клипа повествует о полицейском, который ловит преступников, но однажды меняется ролями с заключенной. «Мой принц — мент», — так звучит припев и главный лейтмотив ролика «Принц на белом».
Арт-директор ресторана «Колесо Фортуны» Александр Кочурков рассказал об участии в съёмках: «Где-то в апреле мне позвонили и сказали, что хотели бы снять клип в „Колесе Фортуны“. Я так понимаю, что выбирали из нескольких мест, но остановились на Зеленограде. Это был очень интересный и необычный опыт. Мне же надо было еще массовку найти — попросили подыскать людей старшего возраста. И я подключил крюковский совет ветеранов — именно их можно увидеть в свадебной сцене. Я еще очень переживал — вы видели клип — они ведь там прямо на стол с битами залезают! Но, к моему удивлению, пенсионерам всё понравилось — им не хватает такой активности в повседневной жизни. Вообще, сам процесс съемок — это нереальный драйв. Жаль только, что подобного у нас в городе мало».
В титрах благодарят ещё и полицию Зеленограда. В чем их роль, неизвестно.
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