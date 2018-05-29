Арт-директор ресторана «Колесо Фортуны» Александр Кочурков рассказал об участии в съёмках: «Где-то в апреле мне позвонили и сказали, что хотели бы снять клип в „Колесе Фортуны“. Я так понимаю, что выбирали из нескольких мест, но остановились на Зеленограде. Это был очень интересный и необычный опыт. Мне же надо было еще массовку найти — попросили подыскать людей старшего возраста. И я подключил крюковский совет ветеранов — именно их можно увидеть в свадебной сцене. Я еще очень переживал — вы видели клип — они ведь там прямо на стол с битами залезают! Но, к моему удивлению, пенсионерам всё понравилось — им не хватает такой активности в повседневной жизни. Вообще, сам процесс съемок — это нереальный драйв. Жаль только, что подобного у нас в городе мало».

В титрах благодарят ещё и полицию Зеленограда. В чем их роль, неизвестно.