Строительство нового жилого комплекса «Зеленоград Сити» дорого обойдется экологии 3 микрорайона. Официально вырубают свыше 400 деревьев и двух тысяч кустарников, то есть практически всё, что десятилетиями росло и выросло за корпусом 360. Теперь же строители портят деревья и за пределами строительной площадки.
За забором стройки жилого комплекса, возле детского сада и детской площадки, прорыли траншеи. Попутно обрубили корни деревьев. «При мне стояли и рубили дереву корни», рассказала Zelenograd.ru местная жительница. Кроме того, прорытая траншея полностью не огорожена.
Стройка началась в марте, но до сих пор не появился информационный щит. В соответствии со СНиП «Организация строительства», застройщик должен установить при въезде на площадку информационные щиты с указанием названия строящегося объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ. На заборе ничего этого нет — висит еще зимнее объявление о вырубке с предложением обращаться в управу или префектуру, а также «просим извинить за неудобства».
В офисе продаж застройщика — «Ода премиум» — и занимаются только продажами квартир в будущих домах, а строительные вопросы не решают. Генеральным подрядчиком строительства является компания «Альтстрой», на месте работают субподрядчики. На вопросы Zelenograd.ru о нарушениях при производстве работ строители не ответили.
Контролировать соблюдение строительных норм в Москве призван Мосгосстройнадзор. Оставить обращение можно по номеру горячей линии: 8(499)401-01-01, письмом на электронный адрес stroinadzor@mos.ru или непосредственно в электронной приемной мэрии.
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