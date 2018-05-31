Строительство нового жилого комплекса «Зеленоград Сити» дорого обойдется экологии 3 микрорайона. Официально вырубают свыше 400 деревьев и двух тысяч кустарников, то есть практически всё, что десятилетиями росло и выросло за корпусом 360. Теперь же строители портят деревья и за пределами строительной площадки.

За забором стройки жилого комплекса, возле детского сада и детской площадки, прорыли траншеи. Попутно обрубили корни деревьев. «При мне стояли и рубили дереву корни», рассказала Zelenograd.ru местная жительница. Кроме того, прорытая траншея полностью не огорожена.