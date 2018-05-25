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Пять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде 25.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Сетчатые баки для стекла, пластика, металла и бумаги поставили у корпусов 1004, 1110, 1129, 1211, 1445. В 11-м микрорайоне теперь 11 таких контейнеров. Для сравнения, в 2, 5, 7, 9, 15, 16, 20 микрорайонах — по одному, а в 19-м вообще ни одного.

фото: Zelenograd.ru

Дополнительные баки поставила компания «МСК-НТ», занимающаяся вывозом и сортировкой бытовых отходов в Зеленограде. В районах Силино и Крюково стоят по 16 контейнеров для раздельного сбора, в Савелках — 11, в Матушкино — 9, в Старом Крюково — 3. Как сообщили Zelenograd.ru в «МСК-НТ», количество контейнеров планируют постепенно наращивать, пока не охватят все контейнерные площадки в городе. Ранее в компании объясняли, что появление новых сеток зависит от того, как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильного» мусора — то есть, от реальной готовности жителей сортировать свои отходы.

Карта контейнеров для раздельного сбора мусора по районам Зеленограда

Баки для отходов, направляемых на переработку, появились этой весной и возле зеленоградских школ — «МСК-НТ» выиграла тендер на вывоз мусора из всех школ города. А в самих школах для 3-4-х классов провели экологические уроки. И дети, и учителя с большим энтузиазмом отреагировали на призыв сдавать мусор, собирали пластик и макулатуру в большом количестве и звонили с просьбами их вывезти, рассказали в «МСК-НТ».

Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В прошлом году их заменили одним, куда всё это можно сваливать. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза, а затем отправляют его на заводы по производству бумаги, стекла, металла и пластикового гранулята.

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