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Перенос остановки автобуса 400 на «Речном вокзале» отложили до июня 23.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Запланированное на прошлой неделе «разведение» остановок 400-х автобусов перенесли из-за технических проблем. Новая остановка для автобуса 400 «поостановочного» появится до 2 июня. Остановка 400 «экспресса» останется на прежнем месте.

Об этом Zelenograd.ru рассказали в зеленоградском автокомбинате. Перенести место посадки 400-го «поостановочного» ближе к метро (рядом с ТЦ «У Речного») планировалось 19 мая, но площадку не успели подготовить к устройству новой остановки. До 2 июня все работы обещают завершить.

Остановки 400-х разнесут по по многочисленным просьбам зеленоградцев. Еще несколько лет назад «Мосгортранс» обещал решить вопрос с разделением остановок для 400 «поостановочного» и 400 «экспресса», которые идут в Зеленоград по разным дорогам. Для организации двух посадочных площадок надо было перенести на несколько метров нерегулируемый пешеходный переход в районе домов 27 и 31 по Фестивальной. Но вопрос не стали обсуждать, решив, что это противоречит ГОСТу. Теперь нашлась возможность сделать отдельную остановку для 400-го, идущего в Зеленоград по Ленинградскому шоссе.

После завершения строительства автовокзала у нового метро «Ховрино» конечную остановку и место посадки в автобус 400 «экспресс» перенесут туда.

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