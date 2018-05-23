Строительный мусор без разрешения свалили на территории недостроенного автобусного парка, пользуясь отсутствием забора. Чтобы привезти столько мусора потребовалось более ста машин.



Об этом рассказал замглавы управы района Савелки Сергей Князев. На запах от свалки пожаловалась жительница 5 микрорайона. «Машина за машиной туда идут, мы скоро задохнемся», сказала пенсионерка.

По словам Князева, крупный несанкционированный сброс мусора случился во время сдачи строительного объекта (работы вел департамент строительства). Пользуясь «нецелостностью ограждения, туда потихоньку проложили тропинку», сказал замглавы управы. Он пообещал, что свалку уберут за 2-3 недели. Какую ответственность понесет виновник, Князев не уточнил, но с его слов понятно, что его легко вычислить.

Между тем несанкционированные свалки продолжают заполнять участки вокруг Зеленограда. Новая свалка появилась на дороге в Менделеево, вблизи моста через новую Ленинградку, прямо на техническом проезде. По сообщению поселковой администрации, мусор появляется или рано утром или поздно вечером. Администрация просит жителей помочь найти машины, сбрасывающие мусор.