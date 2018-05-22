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На Ленинградском вокзале закроют проход между электричками и поездами дальнего следования 22.05.2018 ZELENOGRAD.RU

С 25 мая по 20 июня будет закрыт турникетный павильон №3 — проход к поездам дальнего следования. Через этот проход можно выйти к метро. Причина — безопасность во время чемпионата мира по футболу.

Проход к пригородным поездам и выход в город будет осуществляться по альтернативным маршрутам — через турникетные павильоны № 1 и № 2 (выходы к Ярославскому вокзалу и на Комсомольскую площадь), сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Существующие пригородные кассы на площадке между Ленинградским вокзалом и выходом из метро «Комсомольская» демонтируют, а новые кассы поставят вдоль вокзала по пути к пригородным платформам, сообщает Московская железная дорога. Для строительства новых касс на полтора месяца перекрывали проход через турникет от электричек к метро вдоль здания Ленинградского вокзала.

Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности во время чемпионата мира. На Ленинградском вокзале пассажиропотоки пригородного сообщения и дальнего следования будут разделены. Пассажиры электричек будут выходить в город без досмотра. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Через турникетный павильон №3 можно выйти из Ленинградского вокзала и спуститься в метро. При прямом проходе от электричек к метро «Комсомольская» попадаешь в толпу — поток людей с соседнего Ярославского вокзала.

Удобный для пассажиров электричек подземный пешеходный тоннель между Ленинградским вокзалом и станцией метро «Комсомольская» закрыт с апреля 2016 года. Открыть его обещают не раньше конца этого года. Переход закрыли из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, которое переделают в торговый комплекс.

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Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
Достали РЖД все перекрывать и прерывать. Вредительство.
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