В двух новостройках — их строительные номера 326 и 335 — будет 492 квартиры, а контролировать въезд и выезд автомобилей будет охрана на первом подземном этаже, сообщает Москомэкспертиза. В этих корпусах будет два подземных этажа. По данным ЖК «Зеленоград-Сити» (так называется новая застройка в 3 микрорайоне), в корпусе 326 будет 66 мест в подземной парковке. Там будут дежурить постоянно один-два охранника. А на открытой стоянке возле дома будет только 7 машиномест. В подземной парковке корпуса 335 будет 81 машиноместо, на открытой стоянке — 21.

Что касается петнхаусов, то в документах Москомэкпертизы они называются «творческими мастерскими» — это помещение под крышей (точнее, под техническим этажом), в каждой будет «зала, помещения уборочного инвентаря, санузел». В целом, размещение творческих мастерских художников или архитекторов допускается на верхних этажах жилых домов СНиП 2.08.01-89, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой должно быть устроено через тамбур. Такие мастерские не новинка, их предлагают и в других жилых комплексах. В Зеленограде такие мастерские много лет находятся под крышей дома 8 по Березовой аллее, сохраняются и сейчас. Какое назначение будет у «мастерских» в новых корпусах, в ЖК «Зеленоград Сити» не смогли оперативно прокомментировать.