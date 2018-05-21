Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Согласованы проекты еще двух домов в 3 микрорайоне. С пентхаусами и подземными гаражами 21.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Москомэкспертиза согласовала проекты двух 15-этажных домов в новом 3-м микрорайоне, в жилом комплексе за «Флейтой».

В двух новостройках — их строительные номера 326 и 335 — будет 492 квартиры, а контролировать въезд и выезд автомобилей будет охрана на первом подземном этаже, сообщает Москомэкспертиза. В этих корпусах будет два подземных этажа. По данным ЖК «Зеленоград-Сити» (так называется новая застройка в 3 микрорайоне), в корпусе 326 будет 66 мест в подземной парковке. Там будут дежурить постоянно один-два охранника. А на открытой стоянке возле дома будет только 7 машиномест. В подземной парковке корпуса 335 будет 81 машиноместо, на открытой стоянке — 21.

Что касается петнхаусов, то в документах Москомэкпертизы они называются «творческими мастерскими» — это помещение под крышей (точнее, под техническим этажом), в каждой будет «зала, помещения уборочного инвентаря, санузел». В целом, размещение творческих мастерских художников или архитекторов допускается на верхних этажах жилых домов СНиП 2.08.01-89, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой должно быть устроено через тамбур. Такие мастерские не новинка, их предлагают и в других жилых комплексах. В Зеленограде такие мастерские много лет находятся под крышей дома 8 по Березовой аллее, сохраняются и сейчас. Какое назначение будет у «мастерских» в новых корпусах, в ЖК «Зеленоград Сити» не смогли оперативно прокомментировать.

Читайте также
Начались продажи квартир в новостройках 3 микрорайона. Цены и фото будущих домов
 Реклама
Как увеличить конверсию сайта за 17 дней? Узнайте на бесплатном семинаре в Зеленограде Объявления
Косметология в «Дали» — скидки 20% в мае и новые процедуры на аппаратах IONTO Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%
Реклама
Реклама
Реклама