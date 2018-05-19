Переходившая дорогу в неположенном месте 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля Volkswagen Golf на улице Александровке. Инцидент произошел около десяти часов вечера в пятницу, 18 мая, напротив корпуса 1432.
Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, автобус закончил выгружать пассажиров и тронулся с места. Обогнув его сзади, несколько молодых людей быстро перебежали дорогу, следом медлено и не глядя по сторонам шла девушка. Ехавший за автобусом автомобиль посигналил, и девушка ускорила шаг, но по-прежнему не стала осматриваться: ни на просигналившую машину не взглянула, ни на полосу, которую начала переходить, вместо того чтобы остановиться на разделительной. И в тот же миг ее сбила легковушка, ехавшая во встречном автобусу направлении в сторону Новокрюковской улицы. «Скорая» была на месте буквально через три-четыре минуты после случившегося.
После наезда на пешехода водитель «Фольксвагена» оставался на месте происшествия, скрыться не пытался, сообщили нам в ГИБДД. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
[Информация добавлена в 16:50 в субботу, 19 мая.]
Как сказали в больнице, девушка поступила в тяжелом состоянии. Минуя приемное отделение, ее сразу отправили на КТ всего организма, а затем в операционную, где оказали экстренную хирургическую помощь. Сейчас пациентка в отделении анестезиологии и реанимации на искусственной вентиляции легких под медикаментозной седацией. Состояние пока стабильно тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга, ушибы и переломы конечностей.
Зеленоградские автомобилисты говорят, в темное время суток пешеходов на этом участке дороги практически невидно. Новый асфальт без разметки, тем более после дождя, совсем черный, мокрая поверхность бликует, освещение тусклое. Чуть ярче оно в районе пешеходного перехода, расположенного менее чем в ста метрах от автобусной остановки, у церкви.
Местные жители рассказывают, что многие игнорируют «зебру», после того как автобусная остановка «переехала». Раньше она была посередине между переходом и нынешней точкой. Сейчас «прописалась» аккурат напротив арки во дворы, куда и надо большинству, а «зебра» в итоге стала практически невостребованной.
Это второй трагический инцидент с пешеходами за день. Утром возле станции Крюково автобус насмерть сбил 54-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
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