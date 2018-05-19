Переходившая дорогу в неположенном месте 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля Volkswagen Golf на улице Александровке. Инцидент произошел около десяти часов вечера в пятницу, 18 мая, напротив корпуса 1432.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, автобус закончил выгружать пассажиров и тронулся с места. Обогнув его сзади, несколько молодых людей быстро перебежали дорогу, следом медлено и не глядя по сторонам шла девушка. Ехавший за автобусом автомобиль посигналил, и девушка ускорила шаг, но по-прежнему не стала осматриваться: ни на просигналившую машину не взглянула, ни на полосу, которую начала переходить, вместо того чтобы остановиться на разделительной. И в тот же миг ее сбила легковушка, ехавшая во встречном автобусу направлении в сторону Новокрюковской улицы. «Скорая» была на месте буквально через три-четыре минуты после случившегося.

После наезда на пешехода водитель «Фольксвагена» оставался на месте происшествия, скрыться не пытался, сообщили нам в ГИБДД. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.

[Информация добавлена в 16:50 в субботу, 19 мая.]

Как сказали в больнице, девушка поступила в тяжелом состоянии. Минуя приемное отделение, ее сразу отправили на КТ всего организма, а затем в операционную, где оказали экстренную хирургическую помощь. Сейчас пациентка в отделении анестезиологии и реанимации на искусственной вентиляции легких под медикаментозной седацией. Состояние пока стабильно тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга, ушибы и переломы конечностей.