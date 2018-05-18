Мужчина попал под автобус 400 Т на Привокзальной площади, когда перебегал дорогу в неположенном месте.

Дорожный инцидент произошел около семи часов утра в пятницу, 18 мая, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Рейсовый автобус под управлением 62-летнего зеленоградца следовал по Заводской улице в сторону Новокрюковской. Пешеход, 54-летний москвич, пытался перейти на противоположную вокзалу сторону дороги.

«Скорая» доставила мужчину в городскую больницу имени Кончаловского в состоянии клинической смерти. В течение получаса в отделении анестезиологии и реанимации врачи проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти мужчину не удалось, пациент скончался. По предварительному заключению, большая потеря крови, внутрибрюшное кровотечение, предположительно разрыв легкого.