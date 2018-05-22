МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Как увеличить конверсию сайта за 17 дней? Узнайте на бесплатном семинаре в Зеленограде 22.05.2018 веб-студия «Манго» Реклама

Вы запустили свой интернет-проект, но не знаете, как повысить продажи и конверсию? Как удерживать клиентов и вдохновлять их на повторные покупки? Вы можете нанять армию маркетологов, аналитиков и программистов. Но лучше приходите на бесплатный семинар «Интернет магазин от, А до Я» и получите практические рецепты повышения эффективности вашего сайта.

За 4 часа вы получите 7 рецептов успешного онлайн-бизнеса:

  • как анализировать продажи с сайта в 1 клик
  • какие методы продаж наиболее эффективны в 2018 г.
  • почему клиенты уходят с сайта без покупки
  • как превратить новых клиентов в постоянных с помощью CRM
  • как создать эффективный канал общения с клиентами 24/7
  • как подключить онлайн-кассу и соответствовать ФЗ-54
  • где рекламироваться, чтобы клиенты шли к вам толпами

Семинар пройдет 7 июня бизнес-инкубаторе «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, ул. Юности, д. 8.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.

Семинар будет интересен всем, кто имеет свой бизнес в интернете и хочет увеличить конверсию сайта.

Семинар категорически необходим:

  • Руководителям компаний, желающим расширить каналы продаж;
  • Руководителям, которые понимают, что без онлайн-продаж бизнес заглохнет
  • Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;
  • Маркетологам и специалистам по рекламе, которым предстоит развивать существующий интернет-проект
  • Руководителям департаментов электронной коммерции.

Семинар будет полезен всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы уже работаете в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими денежными и трудозатратами увеличить продажи и эффективность работы интернет-магазина.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты веб-студии «Манго», более 10 лет разрабатывающей сайты и сертифицированного представителя компании 1С-Битрикс, а также директор авторизованного сервисного центра контрольно-кассовой техники «ККТ-Сервис»!

Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс».

Регистрация на семинар.

В Зеленограде организатором выступает веб-студия «Манго».

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Мы отличаемся!

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