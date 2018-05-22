За 4 часа вы получите 7 рецептов успешного онлайн-бизнеса:

как анализировать продажи с сайта в 1 клик

какие методы продаж наиболее эффективны в 2018 г.

почему клиенты уходят с сайта без покупки

как превратить новых клиентов в постоянных с помощью CRM

как создать эффективный канал общения с клиентами 24/7

как подключить онлайн-кассу и соответствовать ФЗ-54

где рекламироваться, чтобы клиенты шли к вам толпами

Семинар пройдет 7 июня бизнес-инкубаторе «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, ул. Юности, д. 8.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.

Семинар будет интересен всем, кто имеет свой бизнес в интернете и хочет увеличить конверсию сайта.

Семинар категорически необходим:

Руководителям компаний, желающим расширить каналы продаж;

Руководителям, которые понимают, что без онлайн-продаж бизнес заглохнет

Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;

Маркетологам и специалистам по рекламе, которым предстоит развивать существующий интернет-проект

Руководителям департаментов электронной коммерции.

Семинар будет полезен всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы уже работаете в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими денежными и трудозатратами увеличить продажи и эффективность работы интернет-магазина.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты веб-студии «Манго», более 10 лет разрабатывающей сайты и сертифицированного представителя компании 1С-Битрикс, а также директор авторизованного сервисного центра контрольно-кассовой техники «ККТ-Сервис»!

Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс».

Регистрация на семинар.

В Зеленограде организатором выступает веб-студия «Манго».