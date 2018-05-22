Вы запустили свой интернет-проект, но не знаете, как повысить продажи и конверсию? Как удерживать клиентов и вдохновлять их на повторные покупки? Вы можете нанять армию маркетологов, аналитиков и программистов. Но лучше приходите на бесплатный семинар «Интернет магазин от, А до Я» и получите практические рецепты повышения эффективности вашего сайта.
За 4 часа вы получите 7 рецептов успешного онлайн-бизнеса:
- как анализировать продажи с сайта в 1 клик
- какие методы продаж наиболее эффективны в 2018 г.
- почему клиенты уходят с сайта без покупки
- как превратить новых клиентов в постоянных с помощью CRM
- как создать эффективный канал общения с клиентами 24/7
- как подключить онлайн-кассу и соответствовать ФЗ-54
- где рекламироваться, чтобы клиенты шли к вам толпами
Семинар пройдет 7 июня бизнес-инкубаторе «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, ул. Юности, д. 8.
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.
Семинар будет интересен всем, кто имеет свой бизнес в интернете и хочет увеличить конверсию сайта.
Семинар категорически необходим:
- Руководителям компаний, желающим расширить каналы продаж;
- Руководителям, которые понимают, что без онлайн-продаж бизнес заглохнет
- Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;
- Маркетологам и специалистам по рекламе, которым предстоит развивать существующий интернет-проект
- Руководителям департаментов электронной коммерции.
Семинар будет полезен всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы уже работаете в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими денежными и трудозатратами увеличить продажи и эффективность работы интернет-магазина.
Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты веб-студии «Манго», более 10 лет разрабатывающей сайты и сертифицированного представителя компании 1С-Битрикс, а также директор авторизованного сервисного центра контрольно-кассовой техники «ККТ-Сервис»!
Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс».
Регистрация на семинар.
В Зеленограде организатором выступает веб-студия «Манго».
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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