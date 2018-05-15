В тренде только «Умная техника»…

Помимо опыта, безусловно необходимо, чтобы косметолог пользовался качественными инструментами и принадлежностями. Контурная пластика, ботокс, пилинг, мезотерапия и даже — депиляция , — все эти процедуры нельзя доверять специалисту, в руках которого второсортная техника. Ваше здоровье и красота не должны подвергаться риску и перед лечением стоит убедиться, что все процедуры выполняются на самом современном оборудовании, безопасно и самыми качественными препаратами.

Германское оборудование IONTO, используемое в «Дали» соответствует самым строгим требованиям современного качества. Многообразие его характеристик восхищает, а многозадачность применения, открывает косметологу новые горизонты для эффективного решения проблем и лечении заболеваний кожи.

Бьюти-комбайн IONTO-STEAM CONCEPT — машина для проведения комплексных уходовых процедур для кожи. Он сочетает в себе три важнейшие технологии: ультразвук, электростатический массаж и микротоки, которые способствуют обновлению кожи.

— машина для проведения комплексных уходовых процедур для кожи. Он сочетает в себе три важнейшие технологии: ультразвук, электростатический массаж и микротоки, которые способствуют обновлению кожи. Вапоризатор используется для подготовки кожи перед косметологическими процедурами и обогащения ее кислородом.

используется для подготовки кожи перед косметологическими процедурами и обогащения ее кислородом. Ультразвуковым косметологическим модулем IONTO-PEEL SONO , проводится очищение, увлажнение и глубокий, но при этом щадящий пилинг, уничтожая патогенные микроорганизмы. В результате абсолютно безболезненной процедуры кожа становится гладкой и упругой.

, проводится очищение, увлажнение и глубокий, но при этом щадящий пилинг, уничтожая патогенные микроорганизмы. В результате абсолютно безболезненной процедуры кожа становится гладкой и упругой. Аппарат IONTO SONO Effect (LDM), единственный в Зеленограде, да и в Москве он представлен в единичных экземплярах. Много его возможностей, поистине уникальны, это ультразвук нового поколения и первый косметологический аппарат который совмещает две инновационные технологии, применяемые как в косметологии, так и в медицине:

ЛДМ (Локальный Динамический Микромассаж) — это одновременное применение двух ультразвуковых волн с быстро изменяющимися частотами, эта технология, позволяет делать микро массаж кожи на клеточном уровне. Ультразвуковые волны различной и быстро меняющейся частоты генерируют волновые импульсы в теле, в результате чего происходит интенсивный локальный массаж.

Ультразвуковая частота 10 МГц, с глубиной проникновения около 3 мм, воздействует непосредственно на кожу.

ЛДМ прекрасно совмещается с пластической/эстетической хирургией/дерматологией, например, как до так и после липосакции, подтяжки лица и омолаживающих инъекций.

ЛДМ совмещает в себе 3 основы Anti — Age концепций омоложения кожи, оказывает на зону воздействия одновременно термическое, биохимическое и механическое действие во время процедуры. Он подходит для любого типа кожи и применяется в любое время года.

Эти технологии, позволяют делать микро массаж кожи на клеточном уровне. Ультразвуковые волны различной и быстро меняющейся частоты генерируют волновые импульсы в теле, в результате чего происходит интенсивный локальный массаж.

На сегодняшний день это лучший аппарат для удаления морщин и шрамов на лице, растяжек на теле и лечения целлюлита.

В некоторых случаях, он может являться заменителем весьма болезненной шлифовки лица. В зависимости от возраста и состояния кожи для достижения продолжительного эффекта рекомендуется курс из 2-х процедур в неделю в течении 4-6 недель. После этого курса рекомендуется проводить поддерживающую процедуру 1 раз в 2-3 месяца.

Если вы будете строго придерживаться расписания, и регулярно проходить процедуры, тем заметнее и ярче будет положительный эффект. Все процедуры, проводимые на аппарате, IONTO SONO Effect являются щадящими, пациент не выпадает из своего повседневного жизненного графика".

IONTO-SKIN REGULATOR — модуль для проведения дермального электромикролифтинга, запатентованной уникальной техники проведения лечебного микромассажа, руками косметолога, движущимися в направлении лимфотока при помощи аппаратного воздействия электростатическим полем. Во время проведения процедуры, пациент ощущает приятную вибрацию, при этом нормализуется тонус кровеносных и лимфатических сосудов, способствующий активизации лимфотока и кровообращения, улучшается микроциркуляция, стимулируется регенерация клеток, кожа насыщается кислородом, улучшается всасывающие способности эпидермиса, а также питание и кровоснабжение мягких тканей.

IONTO-SKIN REGULATOR особенно эффективен при:

Снятии отеков (лимфодренаже) при лимфостазе и венозном застое, наличии «мешков» под глазами; Подтяжке кожи, мышечного слоя и соединительной ткани при недостаточном тонусе и тургоре кожи, уменьшении глубины морщин, моделировании контуров лица и тела (лифтинге).

Следует помнить, что максимального эффекта можно добиться, только при индивидуальном подходе к решению проблемы, а имеющиеся в «Дали» широчайшие возможности комплексной диагностики позволяют разработать различные варианты терапии с предсказуемыми результатами.

Золотым правилом в работе Нашей клиники, при выборе терапии, используемых методов, оборудования и препаратов является строго медицинский, индивидуальный и ответственный подход.