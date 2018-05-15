Косметология, призвана помочь людям радовать себя и окружающих. Красивый человек притягивает взгляды, успешнее в бизнесе, увереннее в себе.
Можно сказать, что привлекательная внешность — это спутница успеха, она рекомендует нас значительно больше, чем модная одежда или «люксовый» маникюр, положительно характеризует нас окружающим, располагает к общению.
При этом опыт играющий важную роль в любом деле, в косметологии исключительно необходим.
Косметологические и многие другие процедуры должны производиться специалистом, имеющем высшее медицинское образование и большой практический опыт, таким безусловно является дерматолог-косметолог многопрофильного медицинского центра «Дали», Вера Владимировна Романова.
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Стать творцом своего нового образа
В медицинском центре «Дали»
Помимо опыта, безусловно необходимо, чтобы косметолог пользовался качественными инструментами и принадлежностями. Контурная пластика, ботокс, пилинг, мезотерапия и даже — депиляция , — все эти процедуры нельзя доверять специалисту, в руках которого второсортная техника. Ваше здоровье и красота не должны подвергаться риску и перед лечением стоит убедиться, что все процедуры выполняются на самом современном оборудовании, безопасно и самыми качественными препаратами.
Германское оборудование IONTO, используемое в «Дали» соответствует самым строгим требованиям современного качества. Многообразие его характеристик восхищает, а многозадачность применения, открывает косметологу новые горизонты для эффективного решения проблем и лечении заболеваний кожи.
- Бьюти-комбайн IONTO-STEAM CONCEPT — машина для проведения комплексных уходовых процедур для кожи. Он сочетает в себе три важнейшие технологии: ультразвук, электростатический массаж и микротоки, которые способствуют обновлению кожи.
- Вапоризатор используется для подготовки кожи перед косметологическими процедурами и обогащения ее кислородом.
- Ультразвуковым косметологическим модулем IONTO-PEEL SONO, проводится очищение, увлажнение и глубокий, но при этом щадящий пилинг, уничтожая патогенные микроорганизмы. В результате абсолютно безболезненной процедуры кожа становится гладкой и упругой.
- Аппарат IONTO SONO Effect (LDM), единственный в Зеленограде, да и в Москве он представлен в единичных экземплярах. Много его возможностей, поистине уникальны, это ультразвук нового поколения и первый косметологический аппарат который совмещает две инновационные технологии, применяемые как в косметологии, так и в медицине:
ЛДМ (Локальный Динамический Микромассаж) — это одновременное применение двух ультразвуковых волн с быстро изменяющимися частотами, эта технология, позволяет делать микро массаж кожи на клеточном уровне. Ультразвуковые волны различной и быстро меняющейся частоты генерируют волновые импульсы в теле, в результате чего происходит интенсивный локальный массаж.
Ультразвуковая частота 10 МГц, с глубиной проникновения около 3 мм, воздействует непосредственно на кожу.
ЛДМ прекрасно совмещается с пластической/эстетической хирургией/дерматологией, например, как до так и после липосакции, подтяжки лица и омолаживающих инъекций.
ЛДМ совмещает в себе 3 основы Anti — Age концепций омоложения кожи, оказывает на зону воздействия одновременно термическое, биохимическое и механическое действие во время процедуры. Он подходит для любого типа кожи и применяется в любое время года.
Эти технологии, позволяют делать микро массаж кожи на клеточном уровне. Ультразвуковые волны различной и быстро меняющейся частоты генерируют волновые импульсы в теле, в результате чего происходит интенсивный локальный массаж.
На сегодняшний день это лучший аппарат для удаления морщин и шрамов на лице, растяжек на теле и лечения целлюлита.
В некоторых случаях, он может являться заменителем весьма болезненной шлифовки лица. В зависимости от возраста и состояния кожи для достижения продолжительного эффекта рекомендуется курс из 2-х процедур в неделю в течении 4-6 недель. После этого курса рекомендуется проводить поддерживающую процедуру 1 раз в 2-3 месяца.
Если вы будете строго придерживаться расписания, и регулярно проходить процедуры, тем заметнее и ярче будет положительный эффект. Все процедуры, проводимые на аппарате, IONTO SONO Effect являются щадящими, пациент не выпадает из своего повседневного жизненного графика".
- IONTO-SKIN REGULATOR — модуль для проведения дермального электромикролифтинга, запатентованной уникальной техники проведения лечебного микромассажа, руками косметолога, движущимися в направлении лимфотока при помощи аппаратного воздействия электростатическим полем. Во время проведения процедуры, пациент ощущает приятную вибрацию, при этом нормализуется тонус кровеносных и лимфатических сосудов, способствующий активизации лимфотока и кровообращения, улучшается микроциркуляция, стимулируется регенерация клеток, кожа насыщается кислородом, улучшается всасывающие способности эпидермиса, а также питание и кровоснабжение мягких тканей.
IONTO-SKIN REGULATOR особенно эффективен при:
- Снятии отеков (лимфодренаже) при лимфостазе и венозном застое, наличии «мешков» под глазами;
- Подтяжке кожи, мышечного слоя и соединительной ткани при недостаточном тонусе и тургоре кожи, уменьшении глубины морщин, моделировании контуров лица и тела (лифтинге).
Следует помнить, что максимального эффекта можно добиться, только при индивидуальном подходе к решению проблемы, а имеющиеся в «Дали» широчайшие возможности комплексной диагностики позволяют разработать различные варианты терапии с предсказуемыми результатами.
Золотым правилом в работе Нашей клиники, при выборе терапии, используемых методов, оборудования и препаратов является строго медицинский, индивидуальный и ответственный подход.
- Экспертное оборудование IONTO (ФРГ)
- Врач-дерматолог-косметолог
- Плазмолифтинг (Original)
- Контурная пластика: Restylane/АМАLAIN/Belotero|Stylage
- УЗ-чистки
- Маски-восстанавливающие: анти эйдж/осветляющие/успокаивающие
- Восстанавливающие уходы
- Химические пилинги/ Восстанавливающие уходы
- Мезотерапия: мезовартон, мезоксантин
- Биоревитализация и осветление: Aquashine/REVI/REVI MEZO/АМАLAIN
- Ботулинотерапия: Ксеомин (Xeomin)/Disport
- Лечение Акне/ПостАкне/
- Обучение правильному уходу за проблемной кожей
- Подбор индивидуального домашнего ухода для пациентов с Акне
- Локально-динамический микромассаж
- Электростатический массаж
Многопрофильный медицинский центр «Дали» гарантирует безопасность!
Обработка насадок, оборудования и рабочих поверхностей проводится в строгом соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
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Индивидуальные программы подготовки кожи лица и тела к летнему сезону.
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Многопрофильный медицинский центр «Дали» работает в Зеленограде с 2002 г.
Ежедневно здесь ведут прием более 30 врачей-специалистов.
Стоматологическое отделение располагает Высокотехнологичным стоматологическим 3D оборудованием экспертного класса:
- CEREC,
- аппарат трехмерной дентальной компьютерной томографии,
- цифровой ортопантомограф и радиовизиограф.
Детская стоматология (лечение под азотно-кислородной седацией, а также по наркозом с препаратом «Севоран»).
Адрес: Зеленоград, корпус 1801 (вход с левого торца здания, 3 этаж)
тел.: (499)729-21-41; 729-22-50; 738-09-54
Мы работаем для вас ежедневно с 8-30 до 21-00
Сайт с on-line записью : www.mcdali.ru
адрес электронной почты — mcdali@mail.ru
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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