В руководстве «Кранека» Zelenograd.ru сообщили, что сейчас строится первая очередь ЖК, а для реализации следующих очередей «предпринимаются меры по плановому выкупу земельных участков и формированию необходимого для строительства земельного участка». Часть участков уже выкуплена и находится в собственности застройщика.

В администрации Андреевки сообщили, что дом 9 по улице Староандреевская в собственности муниципалитета, снос и переезд не планируется. Да и сам застройщик, придя на приём, опроверг слова своего сотрудника из офиса продаж.