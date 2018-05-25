Рекламируя новое жильё, представители застройщика ЖК «Андреевка» сообщают покупателям, что администрация поселения переезжает в Зеленоград, а её здание на Староандреевской улице снесут. В администрации Андреевки опровергли эти планы.
Жилой комплекс «Андреевка» строит ООО «Кранека». По проекту, на участке между Староандреевской, Жилинской и Клубной улицей собираются строить четыре 17-этажных дома. В офисе продаж покупателям говорят, что выкупили всю землю на этом участке. Здесь же (Староандреевская, 9) находится здание администрации поселения. По словам сотрудника компании-застройщика, «администрация переезжает в Зеленоград». А значит, Андреевку присоединяют к Зеленограду — развивают мысль в офисе. Об этом рассказывают покупатели жилья в ЖК. Вероятно, таким образом застройщик пытается поднять продажи квартир в новом жилом комплексе.
В руководстве «Кранека» Zelenograd.ru сообщили, что сейчас строится первая очередь ЖК, а для реализации следующих очередей «предпринимаются меры по плановому выкупу земельных участков и формированию необходимого для строительства земельного участка». Часть участков уже выкуплена и находится в собственности застройщика.
В администрации Андреевки сообщили, что дом 9 по улице Староандреевская в собственности муниципалитета, снос и переезд не планируется. Да и сам застройщик, придя на приём, опроверг слова своего сотрудника из офиса продаж.
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