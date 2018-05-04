1 комментарий
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Пять правил безопасной прогулки у фонтана на площади Юности 04.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Новый фонтан на площади Юности, по которому можно бегать между струй, привлекает и детей, и взрослых. Составили пять простых правил, следуя которым прогулка не будет испорчена.

фото: Zelenograd.ru

Возьмите сменную одежду. Если вы пришли на площадь Юности с ребенком, он неизбежно захочет побегать по фонтану. Лучше не спорить с ним, а просто взять сухую одежду, а может быть и обувь.

Постарайтесь не упасть. Это может плохо кончиться. Дети бегают между струй, сталкиваются друг с другом или просто толкаются, особенно когда их много. Убедите ребенка не бегать в толпе. Но упасть можно и без этого — просто поскользнуться на мокрой решетке. В начале мая ребенок упал и сильно рассек себе руку, зацепив металлическую решетку. Детей, конечно, не удержишь — но стоит знать, что новый фонтан небезопасный.

Не зажимайте струи. Еще одно развлечение — зажимать ногами струи воды. Это опасно — напор воды сильный, может сбить с ног. Объясните детям, что лучше этого не делать.

Совет для девушек. Фото в фонтане — это, конечно, красиво. Но шпильки могут застрять в решетке, а вода смоет макияж и разрушит тщательно уложенную прическу.

Не пейте воду из фонтана. Хотя в жаркую погоду так и хочется отхлебнуть из струи, лучше этого не делать. Эта вода не предназначена для питья. И заодно вспомним, что лучше воздержаться от купания в каскадном фонтане в парке Победы. Фонтан — не водоем и не бассейн, вода в нем ходит ходит по кругу, её не меняют и не проверяют её санитарное состояние. Купаясь в ней, можно подхватить кишечную инфекцию, кожное заболевание и ряд других болезней.

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Обсуждение
Елена Буханик
2 часа назад
Выпустите правила безопасности при посещении фонтана. Повесьте на самом видном месте, чтоб претензий не было, при несчастных случаях.
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