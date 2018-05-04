4 мая в 14:00 дети выстроятся от братской могилы в деревне Каменка на тротуарах вдоль улицы Каменка, всего Панфиловского проспекта до мемориала «Штыки» на Ленинградском шоссе. Участники акции «Рубеж славы» будут держать георгиевскую ленту, которую растянут на всем протяжении маршрута.
Ожидается, что в акции примут участие около пяти тысяч человек, сообщили в окружной администрации. От Каменки до Ленинградского шоссе проедет машина с ветеранами войны. В акции участвуют школьники, члены советов ветеранов, молодежных палат, общественных организаций. Присоединиться к ним могут все желающие. Мероприятие рассчитано на час.
В прошлом году к участию в акции массово привлекали школьников и учителей. Участники растянули девять километров георгиевской ленты.
В преддверии Дня Победы зеленоградцы могут бесплатно получить георгиевские ленты, сообщает префектура. Их будут раздавать 4 мая в 15:00 у корпуса 317А (третий торговый центр), в 16:00 — на площади у торгового дома «Юность» (корпус 401), 7 мая в 15:00 у ТЦ «Перекресток» в корпусе 900, в 16:00 у ТЦ «Ольга» в корпусе 1104. 8 мая в 11:00 — у ТЦ «Столица» в корпусе 1446, в 16:00 — на Центральной площади.
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