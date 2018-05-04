Ожидается, что в акции примут участие около пяти тысяч человек, сообщили в окружной администрации. От Каменки до Ленинградского шоссе проедет машина с ветеранами войны. В акции участвуют школьники, члены советов ветеранов, молодежных палат, общественных организаций. Присоединиться к ним могут все желающие. Мероприятие рассчитано на час.

В прошлом году к участию в акции массово привлекали школьников и учителей. Участники растянули девять километров георгиевской ленты.

В преддверии Дня Победы зеленоградцы могут бесплатно получить георгиевские ленты, сообщает префектура. Их будут раздавать 4 мая в 15:00 у корпуса 317А (третий торговый центр), в 16:00 — на площади у торгового дома «Юность» (корпус 401), 7 мая в 15:00 у ТЦ «Перекресток» в корпусе 900, в 16:00 у ТЦ «Ольга» в корпусе 1104. 8 мая в 11:00 — у ТЦ «Столица» в корпусе 1446, в 16:00 — на Центральной площади.