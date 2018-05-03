1 комментарий
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Магазин «ВкусВилл» открылся в 6 микрорайоне 03.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин натуральных продуктов разбавил «Пятерочки» — он работает в корпусе 612, в помещении бывшей «Монетки». Вместе с ним открылись или откроются в ближайшее время еще несколько магазинов «ВкусВилл» в Зеленограде и Андреевке — всего их 13.

фото: Zelenograd.ru

«ВкусВилл» позиционирует себя как крупную сеть по продаже натуральных продуктов для здорового питания. Цены здесь в среднем выше, чем в сетевых магазинах эконом-класса. Действуют различные скидки и акции, позволяющие сэкономить — «Любимый продукт», «Абонемент в боте», «Зеленые ценники».

Недавно в московских магазинах сети «Перекресток» появились продукты от производителей «ВкусВилл». Запущена новая линейка натуральных молочных продуктов с ультракоротким сроком годности «Маркет. Зеленая Линия» — около 200 товаров. Это молоко, кефир, сметана, творог, эвиталия, наринэ, десерты, и количество позиций будет расти, сообщает сеть «Вкусвилл».

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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Скорее просто X5 решил разбавить пятёрочки вкусвилом, что бы ФАС не сильно напрягалось и можно было отписаться, что в округе работают и другие сетевые супермаркеты..
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