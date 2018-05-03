«ВкусВилл» позиционирует себя как крупную сеть по продаже натуральных продуктов для здорового питания. Цены здесь в среднем выше, чем в сетевых магазинах эконом-класса. Действуют различные скидки и акции, позволяющие сэкономить — «Любимый продукт», «Абонемент в боте», «Зеленые ценники».

Недавно в московских магазинах сети «Перекресток» появились продукты от производителей «ВкусВилл». Запущена новая линейка натуральных молочных продуктов с ультракоротким сроком годности «Маркет. Зеленая Линия» — около 200 товаров. Это молоко, кефир, сметана, творог, эвиталия, наринэ, десерты, и количество позиций будет расти, сообщает сеть «Вкусвилл».