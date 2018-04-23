Колонну будут сопровождать волонтеры, одетые в светоотражающие жилеты и прошедшие подробный инструктаж. Возраст участников от 2 лет и старше, дети до 14 лет могут участвовать только в сопровождении родителей. Обязательно наличие шлема. Ехать можно не только на велосипеде, но и на самокате или роликах. Опубликованы «Правила движения велосипедистов в колонне».

Идёт предварительная регистрация на Велокольцо «Памятники Победы», зарегистрироваться можно будет и в день мероприятия (в 9:30—9:50) на месте старта. У мероприятия есть группа Вконтакте, телефон для справок — 8(499)729-7468.

«Каждый 10-й зарегистрировавшийся on-line и принявший участие в велоэкскурсии, сделавший интересный пост в группе Вконтакте vk.com/velokoltsozelenograd получит призы от наших партнеров» , — обещают в КЦ «Доброволец». Темы поста: история Зеленограда, интересный факт о велосипеде, самокате, роликах, интересные маршруты велоэкскурсий.

Кроме того, участников наградят в номинациях «Самое интересное и необычное фото участника во время мероприятия», «Самое интересное и необычное фото семьи во время мероприятия», «Самый молодой участник», «Самый возрастной участник», «Фото велосипеда (транспортного средства) участника». Фотографии можно будет делать во время велоэкскурсии и выкладывать их в Инстраграм с хэштегами #Велокольцо2018 #КЦДоброволец #музейзеленограда .