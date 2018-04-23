В преддверии Дня Победы зеленоградцев приглашают на две велоэкскурсии по памятным местам в «старом» городе — 5 мая (в 10:00) Велокольцо «Памятники Победы» проведёт Культурный центр «Доброволец», а 6 мая (14:00—17:00) велоэкскурсию по местам боевой славы Зеленограда организует Культурный центр (ДК) «Зеленоград». Регистрация онлайн уже идёт, участие в экскурсиях — бесплатное.
Велокольцо «Памятники Победы» стартует в субботу, 5 мая, в 10:30 от «Озеропарка» в 10 микрорайоне (территории Автогородка, корпус 1002). в этом году экскурсию решили также посвятить 60-летию Зеленограда. Пункты маршрута — памятник боевой машине «ТАНК Т-34», памятный мемориал «Блиндаж» в лесопарке 1 микрорайона, памятник первостроителям Зеленограда (площадь Юности), памятник-бюст Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому в парке Победы, надгробная плита с пятиконечной звездой на братской могиле в 10 микрорайоне. У каждого из пунктов экскурсию проведёт экскурсовод Музея Зеленограда. Финиширует группа на месте старта, в Озеропарке, где запланирована концертная программа.
Колонну будут сопровождать волонтеры, одетые в светоотражающие жилеты и прошедшие подробный инструктаж. Возраст участников от 2 лет и старше, дети до 14 лет могут участвовать только в сопровождении родителей. Обязательно наличие шлема. Ехать можно не только на велосипеде, но и на самокате или роликах. Опубликованы «Правила движения велосипедистов в колонне».
Идёт предварительная регистрация на Велокольцо «Памятники Победы», зарегистрироваться можно будет и в день мероприятия (в 9:30—9:50) на месте старта. У мероприятия есть группа Вконтакте, телефон для справок — 8(499)729-7468.
«Каждый 10-й зарегистрировавшийся on-line и принявший участие в велоэкскурсии, сделавший интересный пост в группе Вконтакте vk.com/velokoltsozelenograd получит призы от наших партнеров» , — обещают в КЦ «Доброволец». Темы поста: история Зеленограда, интересный факт о велосипеде, самокате, роликах, интересные маршруты велоэкскурсий.
Кроме того, участников наградят в номинациях «Самое интересное и необычное фото участника во время мероприятия», «Самое интересное и необычное фото семьи во время мероприятия», «Самый молодой участник», «Самый возрастной участник», «Фото велосипеда (транспортного средства) участника». Фотографии можно будет делать во время велоэкскурсии и выкладывать их в Инстраграм с хэштегами #Велокольцо2018 #КЦДоброволец #музейзеленограда .
Велоэкскурсия по местам боевой славы Зеленограда, которую организует ДК «Зеленоград», пройдёт в воскресенье, 6 мая (14:00—17:00) для участников с 12 лет и старше. Она стартует от Летней веранды ДК, затем колонна посетит памятник К.К. Рокоссовскому в парке Победы, проедет вдоль Центрального проспекта и улицы Полагушина к памятному знаку об освобождении деревни Матушкино, доберется до памятника «Танк Т-34» у Ленинградского шоссе и памятника-монумента «Штыки», оттуда двинется к памятным знакам «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка и 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии». У командно-наблюдательного пункта за кинотеатром «Электрон» — арт-привал с чаепитием состоится «арт-привал» с чаепитием. Последним пунктом экскурсии станет памятный валун 354-й стрелковой дивизии за КЦ «Зеленоград».
Экскурсию будет вести гид Музея Зеленограда, сообщает ДК. Для участия требуется предварительная запись — число мест ограничено (25-30 человек).
ДК «Зеленоград» уже не первый год собирает участников на велоэкскурсию по местам боевой славы. Велокольцо «Памятники Победы» проводят с 2016 года КЦ «Доброволец», Велосеть «4SPORT» и Музей Зеленограда при содействии спонсоров. Участвуют обычно 180-200 человек — число участников «Велокольца» может быть любым. Автор идеи и двух маршрутов велокольца по «старому» и «новому» городу — Юрий Сергеевич Захаров, житель Зеленограда с 1963 года, мастер спорта по спортивному ориентированию, обладатель разрядов и званий в семи видах спорта, инициатор создания ряда зеленоградских лыжных трасс.
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