МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Грудничковое и детское плавание с профессиональными тренерами в центре «Маленький пловец». Промокод для читателей Zelenograd.ru 07.05.2018 центр «Маленький пловец» Реклама

Уютная атмосфера, правильно очищаемая вода и профессиональные тренеры — в центре «Маленький пловец» созданы все условия для комфортных занятий плаванием малышей с рождения до восьми лет.

Комплекс оздоровительной гимнастики, ныряние, подводное и все техники надводного плавания — все это ваши малыши освоят в нашем бассейне.

По грудничковому плаванию тренеры имеют отдельный сертификат.

Тренеры также владеют программами реабилитационного плавания при заболеваниях нервной, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями, связанными со снижением иммунитета (частые ОРВИ), ДЦП, аутизме, синдроме Дауна, гипертонусе и многих других заболеваниях.

Практикуется только индивидуальный подход к каждому ребенку. Тренер занимается только с одним ребенком во время тренировки. При этом демократичные цены и комфортный график работы, позволяющий выбрать удобное время и дни посещения.

Абонементы на 4, 8 и 12 занятий, есть также возможность разового посещения. Мы работаем с 9 до 21 ч. с понедельника по воскресенье.

Стоимость занятий:

  • 8 занятий — 5600 руб,
  • 12 занятий — 7200 руб
  • 4 занятия — 3200,
  • разовое 900 руб.
  • Все абонементы действуют месяц и продлеваются по справке от педиатра на тот срок, который болели.

Подробности и запись по телефонам 8(925)064-40-66, 8(499)404-26-36, 8(926)073-40-21.

Адрес оздоровительного центра: деревня Брехово, дом 83б (ориентир — отель «Эдем» по Пятницкому шоссе). Дополнительная информация www.mplovec.ru.

Для читателей Zelenograd.ru: по промокоду «Пловец» вы получаете 30% скидку на первое пробное занятие. Назовите промокод администратору.

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СТО Зеленоград

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