Тренеры также владеют программами реабилитационного плавания при заболеваниях нервной, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями, связанными со снижением иммунитета (частые ОРВИ), ДЦП, аутизме, синдроме Дауна, гипертонусе и многих других заболеваниях.

Практикуется только индивидуальный подход к каждому ребенку. Тренер занимается только с одним ребенком во время тренировки. При этом демократичные цены и комфортный график работы, позволяющий выбрать удобное время и дни посещения.