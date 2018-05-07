Уютная атмосфера, правильно очищаемая вода и профессиональные тренеры — в центре «Маленький пловец» созданы все условия для комфортных занятий плаванием малышей с рождения до восьми лет.
Комплекс оздоровительной гимнастики, ныряние, подводное и все техники надводного плавания — все это ваши малыши освоят в нашем бассейне.
По грудничковому плаванию тренеры имеют отдельный сертификат.
Тренеры также владеют программами реабилитационного плавания при заболеваниях нервной, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями, связанными со снижением иммунитета (частые ОРВИ), ДЦП, аутизме, синдроме Дауна, гипертонусе и многих других заболеваниях.
Практикуется только индивидуальный подход к каждому ребенку. Тренер занимается только с одним ребенком во время тренировки. При этом демократичные цены и комфортный график работы, позволяющий выбрать удобное время и дни посещения.
Абонементы на 4, 8 и 12 занятий, есть также возможность разового посещения. Мы работаем с 9 до 21 ч. с понедельника по воскресенье.
Стоимость занятий:
- 8 занятий — 5600 руб,
- 12 занятий — 7200 руб
- 4 занятия — 3200,
- разовое 900 руб.
- Все абонементы действуют месяц и продлеваются по справке от педиатра на тот срок, который болели.
Подробности и запись по телефонам 8(925)064-40-66, 8(499)404-26-36, 8(926)073-40-21.
Адрес оздоровительного центра: деревня Брехово, дом 83б (ориентир — отель «Эдем» по Пятницкому шоссе). Дополнительная информация www.mplovec.ru.
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