— Кто может посещать базовые курсы вашей мастерской?

— Любой человек возрастом от 18 лет, больше никаких ограничений. Уровень подготовки совершенно неважен, мы учим «с нуля». Занятия проходят в будние дни и включают 54 академических часа в течение полутора месяцев. График посещения свободный, ученик может приходить, когда ему удобно, в часы работы мастерской.

— Как построен курс, чему можно научиться за это время?

— Мы просто и доступно показываем, как работать с деревом, как его обрабатывать, как пользоваться столярными инструментами. После этого начинаем непосредственно работать с материалом. Сначаала делаем простую корпусную мебель — шкафчик в разных вариантах. Это может быть, например, навесная полка или тумбочка. Объясняем все нюансы по соединению, сборке и креплению, монтажу петель. А дальше декорируем, тонируем, украшаем шкафчик на свой вкус.

Затем делаем небольшой стол, стул или табуретку. Собираем его в разных вариантах, узнаем о различных техниках изготовления столешниц, учимся оформлять, лакировать, декорировать такое изделие. После этого человек может потом делать стулья, столы, лавки, барные стойки, столешницы. Может превратить стул в стол, а небольшой шкафчик — в шкаф-купе.