Обработка дерева — это древнейшее ремесло, одно из первых, которыми овладел человек, и суть его с тех времен не изменилась. Столярное дело происходит из плотницкого ремесла — с тех пор, как люди придумали инструменты для гладкой обработки поверхности дерева. Овладеть этим умением может каждый. Вы мечтаете научиться делать деревянную мебель, шкатулки, декоративные изделия, мелочи для домашнего уюта? Этому учат в столярной мастерской Green Wood. О её работе и принципах обучения рассказал мастер Дмитрий Бобриков.
— Кто может посещать базовые курсы вашей мастерской?
— Любой человек возрастом от 18 лет, больше никаких ограничений. Уровень подготовки совершенно неважен, мы учим «с нуля». Занятия проходят в будние дни и включают 54 академических часа в течение полутора месяцев. График посещения свободный, ученик может приходить, когда ему удобно, в часы работы мастерской.
— Как построен курс, чему можно научиться за это время?
— Мы просто и доступно показываем, как работать с деревом, как его обрабатывать, как пользоваться столярными инструментами. После этого начинаем непосредственно работать с материалом. Сначаала делаем простую корпусную мебель — шкафчик в разных вариантах. Это может быть, например, навесная полка или тумбочка. Объясняем все нюансы по соединению, сборке и креплению, монтажу петель. А дальше декорируем, тонируем, украшаем шкафчик на свой вкус.
Затем делаем небольшой стол, стул или табуретку. Собираем его в разных вариантах, узнаем о различных техниках изготовления столешниц, учимся оформлять, лакировать, декорировать такое изделие. После этого человек может потом делать стулья, столы, лавки, барные стойки, столешницы. Может превратить стул в стол, а небольшой шкафчик — в шкаф-купе.
— Можно ли сделать что-то другое на выбор?
— После двух этих обязательных изделий, на которых учатся основным принципам столярного дела, ученики получают бонусные часы. И могут сделать свой проект, свое изделия. На это отводится 46 академических часов, можно приходить в будни в свободное время. И может делать хоть стул, хоть шкатулку, потому что он уже знает, как.
— Оборудование и древесина ваши?
— Да, конечно. У нас стоит все необходимое современное оборудование. Материал для базового обучения тоже наш. Единственно, для самостоятельной работы, когда делается изделие на выбор, материал оплачивается отдельно — просто потому, что его количество непредсказуемо.
— Кто чаще всего приходит учиться в мастерскую?
— Вы знаете, сейчас среди учеников много женщин. Они интересуются столяркой больше, чем мужчины. Тому несколько причин. Мужчина чаще сам начинает осваивать какое-то дело. А девушкам проще прийти и научиться, тем более, дома и в школе им ничего такого не показывали. Плюс, женщин становятся все более самостоятельными, решительными, берутся за мужскую работу.
И многие конвертируют новые умения в хобби и заработок. Проходят базовый курс, делают дома шкатулки, подставки, еще что-то, а потом продают свои изделия через интернет.
— Говорят, работа в столярной мастерской затягивает, это правда?
— Абсолютная правда. Дерево — это очень благодарный и приятный в работе материал. А сама работа очень творческая. Во многих ремеслах, если ты совершил какую-то ошибку, приходится брать новый материал, переделывать, а то и делать все заново. А в столярном деле такого почти нет, потому что любая ошибка поправима.
Это и большое количество экспериментов. Допустим, мы делаем стул. Что делаем в первую очередь? Чертеж. Но, как правило, конечный результат отличается от рисунка, потому что в процессе работы понимаешь, как и что можно изменить, переделать, разнообразить. К тому же, быстро видишь результат своей работы.
Это все увлекательно и действительно затягивает. У нас занятия не регламентированы по времени, и мне иногда приходится говорить ученикам: «Извините, но мы закрываемся» — буквально здание, в котором находится наша мастерская, закрывается на ночь.
— Все-таки работа с инструментами небезопасна.
— Безусловно. Уроки столярного дела всегда включают в себя технику безопасности. Ни один учитель не позволит ученику подойти к станку или воспользоваться электроинструментом до того, как тот пройдёт подробный инструктаж, изучит все возможности и особенности инструмента или станка, выполнит все нормы и предписания безопасности. В мастерской постоянно находятся мастера — я или второй мастер Татьяна. Все ученики под присмотром.
С учениками мы подписываем договор, в котором, среди прочего, оговаривается, что в случае нарушения техники безопасности человек берет ответственность за возможные последствия на себя.
— А для прошедших базовый курс или более продвинутых в столярном деле что предлагаете?
— У нас работают курсы по слэбам и эпоксидной смоле — для тех, кто хочет научиться делать современные стильные столики. Это не менее интересное направление, это уже более трудоемкая и дизайнерская работа с ценными породами дерева. В процессе обучения человек получает основные навыки работы с фуганком, ручными деревообрабатывающими электроинструментами, станком и рейсмусом, знакомится с полимерными смолами. Узнает, как правильно подобрать породу древесины, как определить качество и пригодность пиломатериала. Затем знакомится с выбором и техникой декора. И на выходе — оригинальный дизайнерский стол.
Кроме того, для тех, кто прошел базовый курс, доступен коворкинг.Можно арендовать полностью оборудованную мастерскую для занятия столярным делам и реализации собственных проектов. С мастером или без, с консультацией, с хранением материалов в мастерской — возможны различные варианты.
— Можно ли восстановить старую мебель?
— Этому можно научиться на базовом курсе. Сейчас, например, у нас есть ученик, который пришел с желанием восстановить комплект старых стульев. Для этого надо выточить деталь. Я могу и деталь выточить, и одновременно научить восстанавливать стулья. Ученик остался на базовый курс, доволен.
— Как у вас родилась идея открыть столярную мастерскую?
— С деревом я начал работать давно, лет с 17-ти. Это было хобби. Много чего сам сделал для дома — стенной шкаф, письменный стол, угловой диван раздвижной. В какой-то момент решил, что надо более профессионально изучить тему и прошел несколько курсов в столярных школах. Потом приобрел оборудование для своей работы. Но дома ведь его не поставишь — стал искать помещение. А раз оборудование и помещение есть, почему бы не начать обучать других и рабочие места в аренду? Тем более, мне нравиться учить, обмениваться знаниями — это мне очень близко.
Все подробности о курсах, условиях и стоимости обучения — на сайте мастерской: https://www.greenwoodzel.com/
Столярная мастерская Green Wood: Зеленоград, Сосновая аллея, дом 4 строение 2 (Восточная коммунальная зона, возле автобусной остановки «Фабрика-прачечная»)
Телефон: 8(926) 779 03 03
https://www.facebook.com/greenwoodzel
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