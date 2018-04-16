Трое из участников «Тотального диктанта» в ДК написали его на отлично, одна пятерка в библиотеке, рассказал Zelenograd.ru источник в оргкомитете акции. В целом результаты лучше, чем в прошлом году, а основная масса оценок — «4» и «3», распределены они примерно поровну. Это предварительные итоги, а окончательные будут после появления оценок в личном кабинете каждого участника на сайте «Тотального диктанта» — не раньше конца апреля. Школы сами подсчитывают свои результаты. Отличников пригласят на обе площадки и наградят — когда именно, сообщат в группе «Тотальный диктант в Зеленограде».

В Зеленограде писали один из вариантов текста Гузель Яхиной — часть 3 под названием «Вечер». По сложности его можно сравнить с прошлогодним текстом Леонида Юзефовича, поделился своим мнением один из экспертов, проверявших диктанты. В частности, было мало словарных слов, сложная и спорная пунктуация. Впрочем, несовпадение с авторской пунктуацией — там, где допустимо поставить, например, запятую вместе тире, — не должно засчитываться как ошибка.

Типичными ошибками стало двойное «н» в слове «струганых» (заборов), ошибки в словах «шалопайничал», «чересчур», «палисадник».



В прошлом году после проверки диктантов некоторым участникам исправляли оценки после оспаривания ошибок — в большинстве случаев, из-за пунктуации и написания слова «луна» со строчной буквы (эксперты сами запутались, с прописной или строчной надо было писать в контексте). Если вопрос не решился на месте, то можно обратиться к организаторам акции через их сайт.