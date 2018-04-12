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Для зеленоградских пенсионеров устроят бесплатные экскурсии в музеи Москве. Ближайшая 21 апреля 12.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Записаться на автобусную экскурсию по Москве с посещением музея любой пенсионер может по телефону районного центра социального обслуживания. Один пенсионер может поехать на такую экскурсию один раз. Экскурсия длится 6-8 часов, участникам дают сухой паек и сувенир.

фото: m24.ru

Ближайшая экскурсия, доступная для записи, состоится 21 апреля. Какой музей смогут посетить пенсионеры, будет известно накануне экскурсии. Участники едут вместе с экскурсоводом, который рассказывает о столичных памятниках истории и архитектуры, храмами, монастырями и другими достопримечательностями Москвы. Экскурсии будут продолжаться, но их даты пока не определены.

Предоставляется комфортабельный автобус. Количество участников ограничено вместимостью автобуса — 50 человек. Хотя, по данным ЦСО «Зеленоградский», в февральской экскурсии участвовали больше 50-ти пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Они посетили Музей обороны Москвы.

Бесплатные экскурсии проходят в рамках акции «Добрый автобус», стартовавшей в Москве октябре прошлого года. Это социальный проект, цель которого — поддержать людей пенсионного возраста и приобщить их к культурной жизни города. А с февраля любой зеленоградский пенсионер может записаться на бесплатные занятия — это спорт, художественно-прикладное творчество, пение, танцы, рисование, английский язык и информационные технологии. Подробности можно уточнить в районном центре социального обслуживания.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

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