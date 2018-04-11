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В детском отделении зеленоградской горбольницы произошел пожар 11.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Очаг возгорания находился на третьем этаже детского корпуса зеленоградской горбольницы на Каштановой аллее. Медперсонал срочно эвакуировал всех, кто находился в здании, еще до приезда пожарных. Никто не пострадал.

Пожар произошел в среду вечером, 11 апреля. В «101» нам сказали, что пожара не было, а случилось короткое замыкание в плафоне без последующего горения. Свидетели говорят иное.

«Огонь был, но не вырывался из окон, — рассказала Zelenograd.ru очевидица. — Дымило очень сильно из трех окон третьего этажа. В 20:40 нам объявили об эвакуации из отделения. Медперсонал — большие молодцы, эвакуировали молниеносно, раздали всем маски, помогали грудничков выносить, родители тоже помогали друг другу. В 20:50 я позвонила пожарным, когда мы уже стояли на улице. После моего звонка пожарные ехали еще 15 минут…»

Всех увели через подвал к центральному входу взрослой больницы, к дневному стационару. Оттуда некоторые родители с детьми уехали до утра домой. Малышей и тяжелобольных разместили в палатах взрослого дневного стационара. Остальных, когда всё закончилось, снова по подвалу отвели назад на 1-й и 2-й этаж детского корпуса, рассказала наша собеседница.

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