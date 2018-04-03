Недалеко от Зеленограда, в районе Куркино, активисты организовали сбор собачьих экскрементов — за собранный пакет какашек они платят 300 рублей. За час можно собрать пять мешков и заработать 1500 рублей, прислав фото собранного. Уже собрали больше ста мешков.
Инициаторами очистки московского района от собачьих экскрементов выступили Женский клуб в Куркино и Союз волонтеров «Собачка как собачка». Бюджетных денег в проекте нет, организаторы платят свои. Им присылают фото мешков с собранными фекалиями (с датой и временем), они перечисляют деньги на карту. Но и просят поддержать фонд пожертвованиями, кому сколько не жалко, поскольку акция очень популярна.
Сейчас удалось собрать больше ста мешков собачьих фекалий, выплачено более 30 тысяч рублей, рассказали Zelenograd.ru организаторы акции. Объем мешков точно не регламентируется, это могут быть обычные магазинные пакеты-«майки» — лишь бы было видно содержимое. Пожертвования в фонд акции тоже идут. В частности, местные районные депутаты перечислили фонду деньги — не бюджетные, а свои личные. Периодически средства на выплаты за собранные фекалии все-таки кончаются. Это сезонная акция, следующей весной организаторы планируют её продолжить.
Шесть лет назад в Зеленограде пытались приучить собачников убирать испражнения своих питомцев: в лесу между 4 и 12 микрорайонам поставили специальные урны для сбора экскрементов с бумажными совками и одноразовыми пакетами. Эксперимент провалился: урнами почти никто не пользовался, пакеты разбрасывали в лесу или забирали домой — в хозяйстве всё пригодится.
Наказывать владельцев собак некому. Штраф за это прописан в Административном кодексе Москвы: «Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест» — от 1 до 2 тысяч рублей. Составлять протоколы может только полиция, но доказать вину конкретного нарушителя в данном случае сложно. А на просьбы жителей поставить специальные контейнеры с пакетами для сбора отходов во дворах в префектуре отвечают, что дворовые территории не предназначены для выгула собак — вот такая казуистика.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !
По теме: я тоже считаю, что подобные акции должны оплачиваться непосредственно из карманов собаковладельцев. Собаки подлежат обязательной регистрации и налогообложению как раз для целей уборки фекалий и утилизации животного в случае гибели.