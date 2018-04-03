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Платить за собачьи какашки? В соседнем районе так собрали уже больше ста мешков 09.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Недалеко от Зеленограда, в районе Куркино, активисты организовали сбор собачьих экскрементов — за собранный пакет какашек они платят 300 рублей. За час можно собрать пять мешков и заработать 1500 рублей, прислав фото собранного. Уже собрали больше ста мешков.

Инициаторами очистки московского района от собачьих экскрементов выступили Женский клуб в Куркино и Союз волонтеров «Собачка как собачка». Бюджетных денег в проекте нет, организаторы платят свои. Им присылают фото мешков с собранными фекалиями (с датой и временем), они перечисляют деньги на карту. Но и просят поддержать фонд пожертвованиями, кому сколько не жалко, поскольку акция очень популярна.

Сейчас удалось собрать больше ста мешков собачьих фекалий, выплачено более 30 тысяч рублей, рассказали Zelenograd.ru организаторы акции. Объем мешков точно не регламентируется, это могут быть обычные магазинные пакеты-«майки» — лишь бы было видно содержимое. Пожертвования в фонд акции тоже идут. В частности, местные районные депутаты перечислили фонду деньги — не бюджетные, а свои личные. Периодически средства на выплаты за собранные фекалии все-таки кончаются. Это сезонная акция, следующей весной организаторы планируют её продолжить.

Шесть лет назад в Зеленограде пытались приучить собачников убирать испражнения своих питомцев: в лесу между 4 и 12 микрорайонам поставили специальные урны для сбора экскрементов с бумажными совками и одноразовыми пакетами. Эксперимент провалился: урнами почти никто не пользовался, пакеты разбрасывали в лесу или забирали домой — в хозяйстве всё пригодится.

Наказывать владельцев собак некому. Штраф за это прописан в Административном кодексе Москвы: «Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест» — от 1 до 2 тысяч рублей. Составлять протоколы может только полиция, но доказать вину конкретного нарушителя в данном случае сложно. А на просьбы жителей поставить специальные контейнеры с пакетами для сбора отходов во дворах в префектуре отвечают, что дворовые территории не предназначены для выгула собак — вот такая казуистика.

Готовы ли вы участвовать в весеннем сборе собачьих какашек?
Да, готов собирать какашки
Да, готов платить за сбор
Нет, мне какашки не мешают
Проголосовали 136 человек

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Обсуждение
татьяна андреевна
Вчера, 13:48
Было бы более продуктивно,собирать фекалии и вываливать их под дверь хозяину или на машину! Собачье дерьмо задолбало,собаки серут не сходя с пешеходной дороги!А хозяин стоит и с умилением смотрит на сеё действо,того и гляди, вместе с ней присядет.
Алена Шалимова
Вчера, 13:55
Моего варианта "Собирать не буду, платить за это не буду, какашки мешают - нерадивым владельцам лучи поноса" в голосовании почему-то нет.
Ирина Колёсико
Вчера, 15:20
Если примут закон о том, чтобы убирать за своей собакой, то я буду это делать.
SineD 2005
Вчера, 17:05
Уборка собачьих какашек должна оплачиваться из кармана собаководов. Уверен, что 10-15 тысяч в год вполне приемлемая сумма под эти цели. Ну и подумают головой лишний раз, стоит ли своих коней на газонах выгуливать.
Хрюря Пампукская
Вчера, 19:28
Странная акция! Я бы еще поняла, если б женский клуб и волонтеры очищали свою территорию, которой пользуются, но так... хз какую да еще за деньги... по факту предъявления фото... В наше-то время, когда фотошоп - наше все, и с одним мешком дерьма можно перефотографироваться хоть всем классом!
По теме: я тоже считаю, что подобные акции должны оплачиваться непосредственно из карманов собаковладельцев. Собаки подлежат обязательной регистрации и налогообложению как раз для целей уборки фекалий и утилизации животного в случае гибели.
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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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