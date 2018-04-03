Недалеко от Зеленограда, в районе Куркино, активисты организовали сбор собачьих экскрементов — за собранный пакет какашек они платят 300 рублей. За час можно собрать пять мешков и заработать 1500 рублей, прислав фото собранного. Уже собрали больше ста мешков.

Инициаторами очистки московского района от собачьих экскрементов выступили Женский клуб в Куркино и Союз волонтеров «Собачка как собачка». Бюджетных денег в проекте нет, организаторы платят свои. Им присылают фото мешков с собранными фекалиями (с датой и временем), они перечисляют деньги на карту. Но и просят поддержать фонд пожертвованиями, кому сколько не жалко, поскольку акция очень популярна.

Сейчас удалось собрать больше ста мешков собачьих фекалий, выплачено более 30 тысяч рублей, рассказали Zelenograd.ru организаторы акции. Объем мешков точно не регламентируется, это могут быть обычные магазинные пакеты-«майки» — лишь бы было видно содержимое. Пожертвования в фонд акции тоже идут. В частности, местные районные депутаты перечислили фонду деньги — не бюджетные, а свои личные. Периодически средства на выплаты за собранные фекалии все-таки кончаются. Это сезонная акция, следующей весной организаторы планируют её продолжить.