Об этом сообщает солнечногорская администрация. Утром 26 марта, в час пик, работающий светофор собрал глухую пробку на перекрестке Георгиевского и Пятницкого шоссе. Автовладельцы пожаловались местным властям. «До появления светофора ни у кого проблем с выездом как в Москву, так и в область не было, — комментирует Марина Маркина. — Этот поворот автовладельцы используют, чтобы объехать пробку из поселка Голубое, и те кто едет из Солнечногорска в Зеленоград. Раньше дорога от дома до детского сада занимала 20 минут, а с 26 числа время увеличилось до 1 часа, в итоге ребенок остается без завтрака. Автовладельцы расстояние 2 километра едут 25 минут, точнее, просто стоят и ждут, когда загорится стрелочка, которая горит 9 секунд, на пустой дороге, это просто издевательство на людьми…»

Очевидно, светофор неправильно настроили. «Если его не перенастроят, летом будет ад», делятся своим мнением жители Голубого.