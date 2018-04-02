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Отключен светофор на пересечении Георгиевского и Пятницкого шоссе. Из-за него появились пробки 02.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Недавно заработавший светофор у деревни Горетовка перевели в режим ожидания после недавней километровой пробки — выезд с Пятницкого шоссе на Георгиевское занял 40 минут вместо обычных двух-пяти. Когда светофор снова включат, решат специалисты после мониторинга транспортных потоков на перекрестке.

Об этом сообщает солнечногорская администрация. Утром 26 марта, в час пик, работающий светофор собрал глухую пробку на перекрестке Георгиевского и Пятницкого шоссе. Автовладельцы пожаловались местным властям. «До появления светофора ни у кого проблем с выездом как в Москву, так и в область не было, — комментирует Марина Маркина. — Этот поворот автовладельцы используют, чтобы объехать пробку из поселка Голубое, и те кто едет из Солнечногорска в Зеленоград. Раньше дорога от дома до детского сада занимала 20 минут, а с 26 числа время увеличилось до 1 часа, в итоге ребенок остается без завтрака. Автовладельцы расстояние 2 километра едут 25 минут, точнее, просто стоят и ждут, когда загорится стрелочка, которая горит 9 секунд, на пустой дороге, это просто издевательство на людьми…»

Очевидно, светофор неправильно настроили. «Если его не перенастроят, летом будет ад», делятся своим мнением жители Голубого.

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Обсуждение
Тру ЛяЛя
8 часов назад
Мониторинг потока, по старой доброй традиции, проведут в обеденное время, когда там поток будет минимален.
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