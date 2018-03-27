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После включения светофора на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе образовалась километровая пробка 27.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Светофор у деревни Горетовка включили несколько дней назад, а утром 26 марта в час пик выезд из Голубого на Георгиевское шоссе занял 40 минут вместо обычных пяти. Подмосковные власти обещают проверить работу светофора.

На длинную пробку после включения светофора женщина пожаловалась в администрацию Солнечногорского района. Её поддержала другая автовладелица: «Из деревни Голубое в Зеленоград можно проехать через Андреевку, которая в час пик стоит мертво, дорога занимает около часа, мы объезжали через Пятницкое шоссе. Сегодня утром обалдели! Пробка стояла на несколько километров! Из Голубого и так не выехать утром, была хоть какая то альтернатива объехать, а теперь просто нас замуровали на этих дорогах».

В ответ областной Мосавтодор пообещал проверить светофор в ближайшее время и при необходимости изменить его режим.

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