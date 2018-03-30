Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ у детей школьного возраста превышен почти на 25%. В зеленоградской больнице запретили посещать пациентов. К тяжелобольным можно приходить по спецпропускам. Встречи с врачами — в холле больницы по графику.



Превышение эпидемического порога по ОРВИ зафиксировано на прошлой неделе во всех возрастных категориях, но наибольшее у детей от 7 до 14 лет, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. У дошкольников и взрослых эпидпорог заболевания превышен незначительно. Обычно сезонный подъем гриппа и «вирусов» начинается в конце января-феврале. но в этом году зима затянулась — врачи связывают рост числа заболевших именно с погодой. Со 2 апреля начинаются четвертные каникулы, через неделю — модульные, а когда дети не будут находится в одном помещении, то и ситуация улучшится, отметили в Роспотребнадзоре.

В целом по Москве не отмечается превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу, но у детей 3-6 лет он почти на грани — 0,5% ниже пороговых величин. В соседнем Солнечногорском районе по-прежнему фиксируется превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ у детей от нуля до двух лет (почти на 40%) и от трех до шести лет (на 25%), а также в целом, у детей и взрослых — на 11%.

С 29 марта в зеленоградской больнице (ГКБ имени Кончаловского), в основном и детском корпусах, введен запрет на посещение больных по предписанию окружного главного санитарного врача, чтобы предупредить распространение инфекции. Для посещения тяжелобольных делают специальный пропуск, подписанный заместителем профильного отделения. Передачи принимаются в холле больницы ежедневно с 8:00 до 20:00, в холле детского корпуса — ежедневно с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00. В роддоме на улице Александровка — в помещении стола справок акушерского корпуса, ежедневно с 8:30 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:30).

Узнать о состоянии здоровья пациента, проконсультироваться с врачами можно только по графику встреч, которые будут проходить в холле больницы и детского корпуса: понедельник, среда, пятница с 14:30 до 15:00 или с 15:00 до 15:30. В роддоме (в столе справок) — ежедневно с 15:00 до 16:00. Посещающих пациентов в реанимации (общей, нейрореанимации, кардиореанимации) пропустят только ко входу в отделение ежедневно с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:30.

График опубликован на сайте больницы.

Плановых пациентов больница принимает при наличии справки о прививке против гриппа или медицинского отвода от прививки. Пациенты с явными признаками респираторной инфекции и гриппа госпитализируются только после исчезновения выраженных симптомов болезни.

«В Зеленограде отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ» , — объяснил ситуацию главный врач ГКБ имени Кончаловского Олег Гриднев и призвал не пугаться, но соблюдать осторожность и меры профилактики. Сколько официальных диагнозов «грипп» поставлено, не уточняется.