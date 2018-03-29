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Банкоматы Сбербанка поставят весной на Привокзальной площади и в 10 микрорайоне 29.03.2018 ZELENOGRAD.RU

До 30 апреля запланирована установка четырех банкоматов в торговом комплексе «Зеленоградский», ближе к июню — двух банкоматов в супермаркете «Билла» в корпусе 1004А. Открывать новые отделения в Зеленограде в этом году Сбербанк не будет.

Также в этом году планируется поставить банкоматы в магазинах «Пятерочка», расположенных в корпусах 617А и 1651, сообщили Zelenograd.ru в пресс-центре Московского банка ПАО «Сбербанк» , — сроки пока уточняются. Все новые банкоматы в магазинах будут с функциями приема и выдачи наличных. Закрывать существующие отделения Сбербанка, как и открывать новые, в этом году не планируется.

За последние три года закрылись отделения Сбербанка в 4, 5, 6, 8, 10 микрорайонах, открылись — в том же 4-м, на Крюковской площади и на улице Гоголя. В администрации банка это объясняли оптимизацией и слишком маленькими помещениями. В Зеленограде сейчас 12 офисов Сбербанка, 5 из них в «новом» городе, 7 — в «старом». Банкоматы, кроме самих отделений, стоят в торговых центрах, отдельных сетевых магазинах, МФЦ. Но распределены они неравномерно. В том же ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной, где поставят новые банкоматы, они уже есть. Возле станции Крюково со стороны «старого» города — два отделения Сбербанка с терминалами, также банкоматы есть в ТРЦ «Иридиум». А вот в 5, 7 и 19 микрорайонах их вовсе нет.

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