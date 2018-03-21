В пригородной кассе №7 на Ленинградском вокзале можно купить билеты на электричку и автобус одновременно. Потом доехать на обычной электричке и «Ласточке» до Твери и сразу пересесть в автобус, чтобы добраться в Кимры, Нелидово, Ржев, Андреаполь и другие города Тверской области. Это удобно — не надо стоять в очереди на тверском автовокзале и терять время.
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания ранее запустила такие мультимодальные перевозки «электричка+автобус» в Торжок, Старицу, Рамешки, Бежецк, Весьегонск, Кашин, Кувшиново, Осташков, Удомлю, а также в аэропорт Шереметьево. Теперь географию предложения расширили. При покупке такого билета место в автобусе бронируется.
«Многие пассажиры добираются из Москвы в небольшие города Тверской области с пересадкой на автобус в Твери. Теперь пассажиры могут не переживать, что в автобусе не будет свободных мест, или он уедет без них — билет можно купить уже на первом этапе поездки, в Москве», говорится в сообщении МТППК.
Кроме того, в кассе на Ленинградском вокзале можно купить билет на межрегиональные автобусы — в Дубну, Новгород, Ярославль и Иваново.
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И ещё странный момент, что покупать билет надо в Москве, то есть для того что бы удобно уехать в Тверь+автобус, надо доехать до Москвы отстоять очередь в 7 кассу и осчастливленным уехать по маршруту в область.
А вот стать счастливчиком наличия автобуса на нужное направление тоже под вопросом. Прошлым летом пытались уехать с автовокзала в Кашин, но вот не задача первый автобус рано утром и второй поздно вечером, а всё что между просто отменено.
Каковы действия пассажиров в таком случае?