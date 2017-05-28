Автобус будет ходить от станции Химки до аэропорта и обратно без остановок. По замыслу перевозчика, пассажир покупает единый билет на «Ласточку» и автобус.

О начале таких перевозок с 1 июня сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Расписание и стоимость билета не уточняются, пассажирам предлагают обращаться к кассирам-контролерам пригородных поездов «Ласточка».



В прошлом году такие перевозки тестировали на участке Москва — Торжок Октябрьской железной дороги: пассажирам предлагали билет сразу на «Ласточку» от Москвы до Твери и на автобус от Твери до Торжка — на Ленинградском вокзале или на станции в Торжке. Поезд и автобус стыкуются в утренний и вечерний часы пик по времени отправления и прибытия. На этом примере МТППК тестировала востребованность таких перевозок с тем, чтобы предложить их на других маршрутах.

«В рамках этого проекта рассматриваем еще семь направлений, которые будем реализовывать в следующем году, — рассказал в интервью Zelenograd.ru бывший гендиректор МТППК Константин Воронцов. — И в ближайшее время проанализируем проект Тверь — Крюково — Шереметьево: электропоезд + автобус от Крюково до аэропорта. Есть намерение попробовать организовать такие перевозки и для тех, кто едет из Санкт-Петербурга, с пересадкой в Твери».



Спустя полгода транспортная компания все же остановилась на варианте трансфера до аэропорта от станции Химки. Сейчас до «Шереметьево» можно добраться на автобусе и двух маршрутках от станции метро «Речной вокзал», на автобусе от станции Химки и на аэроэкспрессе от Белорусского вокзала.