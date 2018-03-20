75,22% голосов отдали за Владимира Путина в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) во время голосования на выборах президента РФ. Это самый высокий результат среди всех московских районов.
В среднем по Зеленограду за Путина проголосовало около 74% зеленоградских избирателей. Если считать в людях, то это 81500 человек — почти на 30 тысяч больше, чем на прошлых президентских выборах.
Источник: t.me/vybora
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