Подведены итоги голосования на выборах президента России. Владимир Путин получил 74% голосов зеленоградских избирателей. Это почти на 30 тысяч голосов больше, чем на прошлых президентских выборах.

Сейчас за Путина в нашем городе проголосовало 81,5 тысячи человек, а в 2012 году — чуть больше 52 тысяч. При этом число избирателей, включенных в список для голосования, практически не изменилось. Явка также осталась на прежнем уровне (63 процента сейчас и 61 на прошлых выборах). Так что поддержка Путина в Зеленограде значительно выросла.

Зато уменьшилось число голосов за других кандидатов. Павел Грудинин набрал 11% - это на 7300 голосов меньше, чем кандидат от КПРФ на прошлых выборах. Владимир Жириновский набрал 5,2%, потеряв почти 1300 голосов (за кандидата от ЛДПР активно голосовали в зеленоградском СИЗО — там он набрал 13%). Григорий Явлинский набрал 2,4% голосов, Ксения Собчак — около 2%.

Президент избирается на 6 лет — следующие выборы должны пройти в 2024 году.