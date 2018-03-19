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Путин получил на 30 тысяч голосов зеленоградцев больше, чем на прошлых выборах 19.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Подведены итоги голосования на выборах президента России. Владимир Путин получил 74% голосов зеленоградских избирателей. Это почти на 30 тысяч голосов больше, чем на прошлых президентских выборах.

Сейчас за Путина в нашем городе проголосовало 81,5 тысячи человек, а в 2012 году — чуть больше 52 тысяч. При этом число избирателей, включенных в список для голосования, практически не изменилось. Явка также осталась на прежнем уровне (63 процента сейчас и 61 на прошлых выборах). Так что поддержка Путина в Зеленограде значительно выросла.

Зато уменьшилось число голосов за других кандидатов. Павел Грудинин набрал 11% - это на 7300 голосов меньше, чем кандидат от КПРФ на прошлых выборах. Владимир Жириновский набрал 5,2%, потеряв почти 1300 голосов (за кандидата от ЛДПР активно голосовали в зеленоградском СИЗО — там он набрал 13%). Григорий Явлинский набрал 2,4% голосов, Ксения Собчак — около 2%.

Президент избирается на 6 лет — следующие выборы должны пройти в 2024 году.

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+7 (495) 76-76-746
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