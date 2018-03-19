1 комментарий
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Закладчик героина в Зеленограде получил почти десять лет строго режима 19.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Завершился суд над героиновым закладчиком, промышлявшим в Зеленограде. Преступника приговорили к 9 годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.

Наркоторговец попался с поличным в 5-м микрорайоне в июне 2017 года. Патрульные заметили в парке мужчину, поведение которого вызывало подозрения. При виде полицейских он попытался скрыться, но безуспешно. У задержанного не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Зато обнаружилось 14 свертков героина общей массой 32,37 грамма.

Личность установили — 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе следствия выяснилось, что сообщник поставлял ему крупные партии героина для дальнейшей реализации мелкими закладками. Дело поставщика выделено в отдельное производство.

УВД по Зеленограду
УВД по Зеленограду
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Обсуждение
Галина Иодловская
3 часа назад
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