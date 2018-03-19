Завершился суд над героиновым закладчиком, промышлявшим в Зеленограде. Преступника приговорили к 9 годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.

Наркоторговец попался с поличным в 5-м микрорайоне в июне 2017 года. Патрульные заметили в парке мужчину, поведение которого вызывало подозрения. При виде полицейских он попытался скрыться, но безуспешно. У задержанного не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Зато обнаружилось 14 свертков героина общей массой 32,37 грамма.

Личность установили — 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе следствия выяснилось, что сообщник поставлял ему крупные партии героина для дальнейшей реализации мелкими закладками. Дело поставщика выделено в отдельное производство.