Стрельбу из табельного оружие пришлось открыть полицейским в погоне за водителем, пытавшимся от них скрыться.

Стражи порядка остановили «Форд» для проверки в посёлке санатория «Энергия», который расположен на Пятницком шоссе. Не ожидавший досмотра автомобиля водитель сорвался с места и попытался скрыться.

Поскольку мужчина игнорировал многократные требования остановиться, один из полицейских сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Только услышав стрельбу, беглец прекратил движение. Водителя задержали и продолжили досмотр транспортного средства.

В итоге оперативники нашли в машине 30 свёртков марихуаны общей массой 1,2 килограмма. На допросе 48-летний подозреваемый признался, что хранил их в автомобильном газовом баллоне. Также он сказал, что сам употребляет наркотические средства около трёх лет.

По статье Уголовного кодекса «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», вменяемой задержанному, максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет. Подозреваемого заключили под стражу, сообщила полиция.