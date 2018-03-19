Четыре года колонии-поселения и лишение водительских прав на два с половиной года — таков приговор водителю бензовоза, виновному в смерти трех человек, в том числе малолетнего ребенка.

ДТП произошло 24 июня 2017 года близ пересечения «бетонки» и Ленинградского шоссе, рядом с деревней Радищево. Солнечногорский городской суд установил, что автопоезд с цистерной, перевозившей бензин и дизельное топливо, под управлением Андрея Васильева выехал на встречную полосу трассы А-107, где столкнулся с автомобилем «Додж Караван».

Оба транспортных средства вылетели в кювет. Топливо стало выливаться из опрокинувшегося бензовоза и воспламенилось. Столб черного дыма был виден даже из Зеленограда. Огонь перекинулся на «Додж», в котором находилась семейная пара и их шестилетняя дочь. Передняя часть машины сгорела почти мгновенно. Девочка находилась на заднем сиденье, пристегнутая ремнями безопасности, и не сумела выбраться из полыхающего авто. Очевидцы бросились на помощь, но не смогли приблизиться к «Доджу» из-за сильного пламени и вероятности взрыва.

В начале декабря 2017-го следствие передало материалы дела в Солнечногорский суд. Несколько раз заседания откладывали по разным причинам, в том числе из-за неявки свидетелей. Наконец 5 марта суд провозгласил приговор, который пока не вступил в законную силу. В данный момент приговор находится на обжаловании.