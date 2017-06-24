Лобовое столкновение бензовоза с «доджем» произошло недалеко от пересечения «бетонки» с Ленинградским шоссе, рядом с деревней Радищево.
Машины вылетели с трассы в кювет, в результате чего произошло возгорание бензовоза. Сгорели обе машины. Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, на месте погибли три человека: водитель внедорожника и два его пассажира.
Авария произошла на 21-м километре трассы А-107 около восьми вечера в субботу, 24 июня.
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