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Бензовоз загорелся из-за лобового столкновения с внедорожником возле пересечения Ленинградки и «бетонки». Погибли три человека 24.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Лобовое столкновение бензовоза с «доджем» произошло недалеко от пересечения «бетонки» с Ленинградским шоссе, рядом с деревней Радищево.

Машины вылетели с трассы в кювет, в результате чего произошло возгорание бензовоза. Сгорели обе машины. Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, на месте погибли три человека: водитель внедорожника и два его пассажира.

Авария произошла на 21-м километре трассы А-107 около восьми вечера в субботу, 24 июня.

Видео предоставила Анна Орлова

Несколькими часами ранее, около 15:00—15:30, произошло другое лобовое столкновение. На Пятницком шоссе рядом с деревней Аристово столкнулись «Фольксваген» и «Хёндэ Солярис». В аварии пострадали пять человек: водитель «Соляриса», а также водитель «Фольксвагена» с тремя пассажирами, в числе которых был двухлетний ребёнок.

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