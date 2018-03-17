Возле школ, где размещены избирательные участки, в субботу, 17 марта, с 17:00 начали торговать ярмарочные палатки фестиваля «Мос/Еда!» Официально его проводят для дегустации и выбора продуктов, которые с апреля появятся на ярмарках выходного дня. Палатки проработают возле школ всё воскресенье 18 марта (8:00—20:00) — удачное совпадение места и времени с голосованием за президента.

Кроме того, школы зовут жителей 18 марта на «Клубный день», в рамках которого запланированы встречи с директорами (в школах 719 или 842, 9 и 1 микрорайон), детская анимация и концерты в течение всего дня (школы 1353, 1557, 853). «Клубные дни» в школах появились с осени и проходят ежемесячно, но обычно их программа не продолжается весь день напролёт.

Школа 1151 (14 микрорайон) и школа 1912 (18 микрорайон) решили совместить с выборами президента России собственные опросы общественного мнения: по поводу режима каникул, времени начала уроков и введения школьной формы. На голосование приглашают школьников старше 14 лет, родителей, сотрудников образовательного комплекса, а также всех жителей микрорайонов. А в школе 1692 (10 микрорайон) в день выборов проводят диагностику на онкозаболевания.

Агитацию об участии в выборах вели на этой неделе и прямо на улицах города — в акции #ЯвыбираюСАМ поучаствовали зеленоградские НКО и Ассоциация НКО «Все вместе», на выборы звали с гармошкой, народными танцами и ростовыми куклами. Заодно зазывали волонтёров для помощи социально-ориентированным организациям, и небезуспешно: «Четыре человека выразили желание стать волонтёрами, готовы помогать детям, инвалидам, животным, природе и оставили электронную почту для связи. За такой короткий срок — это высокий результат!» — пишет Карина Смирнова, глава Клуба юных натуралистов Зеленограда.

На столбах по городу появились указатели, как пройти к избирательным пунктам. Префект Зеленограда рассказал о подготовке города: «Все подходы к избирательным участкам должны быть очищены от снега и наледи, все места голосования обеспечены теплом и светом». В соцсетях иронизируют: коммунальщики уже месяц с переменным успехом пытались побороть последствия февральских снегопадов, и выборы оказались как нельзя кстати — по крайней мере, на тротуарах и дорожках, которые ведут к заветным урнам, теперь образцовый порядок.

Анатолий Смирнов, префект Зеленограда: «Зеленоград к выборам готов. Я убежден, что зеленоградцы в очередной раз продемонстрируют высокую общественную активность и покажут хороший процент явки на избирательные участки. А тем, кто колеблется, все-таки хочу напомнить: вы выбираете свое будущее, не позволяйте, чтобы за вас решали другие!»

Владимир Беспалов, ректор МИЭТ: «Я уверен, что 18 марта большинство из вас не останется в стороне, и мы вместе определим, каким будет вектор развития нашей отчизны на грядущие годы. Миэтовцы всегда демонстрируют активную гражданскую позицию, осознанно участвуя в жизни университета, города и страны. Никто, кроме нас самих, не может сделать нашу жизнь лучше. Ваш голос — это неоценимый вклад в благополучное будущее России!»

Павел Курочкин, художественный руководитель «Ведогонь-театра»: «Как может возникнуть вопрос — идти на выборы или нет? Почему кто-то будет решать, как управлять не театром, не городом — крупнейшей в мире страной, а я, вы, он окажемся в стороне? Без нас выберут кого-то, кто, на наш взгляд, не справится со столь колоссальной нагрузкой, кто пойдет другой дорогой — не той, о которой мы мечтаем? Остаться в тени, не воспользоваться правом выбора? А зачем тогда что-то создавать, зачем что-то требовать, а потом кого-то обвинять в ошибках? (…) Мы будем вместе голосовать, вместе примем решение — такая формула работает сегодня. Только такая!»

Светлана Дороничева, директор школы 1353: «Для меня и моих коллег участие в выборах — способ внести хотя бы небольшой вклад в счастливое будущее наших подрастающих граждан. Хорошее образование стало ключевым фактором личного успеха каждого жителя России — особенно молодёжи. Мы идём на выборы, чтобы в меру сил поддержать этот вектор развития, который считаем важнейшим. Уверена: эта точка зрения понятна и близка большинству из вас — честным, ответственным людям, патриотам. Надеюсь, вы поддержите этот наш шаг».

Мэр Москвы Сергей Собянин: «Большинство москвичей знают Владимира Путина по телевизору. Я уже двадцать лет знаю его лично. (…) Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России. (…) Я хочу, чтобы мы оставались самими собой, не превращаясь в чей-то придаток. Поэтому голосую за Путина».

(В Центральной избирательной комиссии сочли это заявление не агитацией (чиновникам запрещено агитировать за конкретных кандидатов), а «признанием в любви», как сообщил РБК — хотя закон («О выборах президента РФ») и «может быть нарушен»).

Выборы в Зеленограде пройдут на 129 избирательных участках, размещенных в основном по школам. Два временных участка организованы в горбольнице и в колонии на улице Панфилова. По данным префектуры, 873 избирателя придут на выборы в этом году впервые в жизни — точнее, имеют право прийти. Реальную явку избирателей покажет воскресенье.