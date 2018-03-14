13 марта из-за повреждения кабеля торговый центр «Зеленопарк» и гипермаркет «Ашан» были обесточены солнечногорскими коммунальными службами на 12 часов (с 15:50 до четырех утра следующего дня). Что будет делать «Ашан» с товарами, которые должны храниться в холодильниках, Zelenograd.ru рассказала директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.

— Сразу после отключения электричества были подключены дополнительные источники бесперебойного питания. Это позволило сохранить необходимые температуры в холодильниках в течение первого времени. Затем товар, требующий низких температур, был отгружен в холодильные фуры, так называемые склады на колесах, где и хранился в течение всего времени аварии. 14 марта после включения электричества, когда температура в холодильных установках достигла необходимого минимума, товар был выгружен обратно. Таким образом вся необходимая цепочка холода была сохранена.