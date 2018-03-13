«Зеленопарк» закрыт для посетителей из-за отсутствия света.

Электричество отключили в торгово-развлекательном центре во вторник, 13 марта, в 15:50. Как рассказали Zelenograd.ru в ТРЦ, это связано с проблемами в городских электросетях Солнечногорска, возникших из-за порыва кабеля.

Солнечногорские коммунальщики сообщили «Зеленопарку» о приостановке подачи электричества за час до начала работ. Администрация ТРЦ сразу начала оповещать посетителей и арендаторов по громкой связи. Гостей стали выводить из комплекса.

Для посетителей центр временно закрыли, арендаторы же остались до окончания рабочего дня. Когда возобновится подача электричества, солнечногорские коммунальщики не уточнили, однако предположительно должны закончить около десяти часов вечера.

14 марта «Зеленопарк» планирует работать в штатном режиме.