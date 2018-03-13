По словам Лермонтова, нарушения при застройке стали возможны из-за ошибок в кадастровом учете, который не соответствует описанию охранной зоны усадьбы. Такую же информацию транслирует Общественный совет при Министерстве культуры РФ.

Агентства недвижимости предлагают на продажу участки в деревне Лигачево, непосредственно возле лермонтовской усадьбы — «в пешей доступности», — под жилую застройку. Коттеджи уже строят рядом с памятником культуры. Это и стало причиной тревоги местных жителей и потомка Лермонтова. Двадцать лет границы культурного объекта не менялись, а недавно выяснилось, что территория усадьбы сократилась почти вдвое, рассказал Лермонтов телеканалу «Россия 24». «Появились выгодоприобретатели, которым стало выгодно сказать, что границы надо сместить», отметил директор усадьбы.

Чиновники опровергают обвинения. «Утверждение о том, что граница каким-то образом смещена на кадастровой карте — это гипотеза, нужны доказательства», сказал представитель Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев.