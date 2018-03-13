Усадьба Середниково — 16 исторических зданий и парк — памятник культуры федерального значения. Директор усадьбы, правнучатый племянник Лермонтова, бьет тревогу: напротив главного исторического дома ведется застройка с разрешения Солнечногорских властей.
Новые здания кардинально изменят «визуальную картину восприятия усадьбы от деревни Лигачево и главного дома усадьбы на деревню, что создаёт угрозу архитектурно-исторической ценности всего усадебного комплекса», написал директор национального Лермонтовского центра «Середниково» Михаил Лермонтов.
«В зону регулируемой застройки необоснованно и с признаками преступной халатности или профессионального упущения попали участки территории памятника, ранее по суду признанных находящимися на территории памятника, а теперь разрешенные Солнечногорской администрацией к застройке», считает Лермонтов.
По словам Лермонтова, нарушения при застройке стали возможны из-за ошибок в кадастровом учете, который не соответствует описанию охранной зоны усадьбы. Такую же информацию транслирует Общественный совет при Министерстве культуры РФ.
Агентства недвижимости предлагают на продажу участки в деревне Лигачево, непосредственно возле лермонтовской усадьбы — «в пешей доступности», — под жилую застройку. Коттеджи уже строят рядом с памятником культуры. Это и стало причиной тревоги местных жителей и потомка Лермонтова. Двадцать лет границы культурного объекта не менялись, а недавно выяснилось, что территория усадьбы сократилась почти вдвое, рассказал Лермонтов телеканалу «Россия 24». «Появились выгодоприобретатели, которым стало выгодно сказать, что границы надо сместить», отметил директор усадьбы.
Чиновники опровергают обвинения. «Утверждение о том, что граница каким-то образом смещена на кадастровой карте — это гипотеза, нужны доказательства», сказал представитель Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев.
Усадьба Середниково — парково-усадебный ансамбль конца XVIII-начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России. В 1825 году владельцем Середниково стал Дмитрий Алексеевич Столыпин, родной брат бабушки поэта Михаила Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Лермонтов написал семь поэм, две драмы, около ста стихотворений. В советские времена в усадьбе был санаторий, в годы перестройки её территория и здания окончательны пришли в запустение. В 1995 году усадьба была передана в аренду на 49 лет компании «Национальный Лермонтовский центр в Середниково», возглавляемой потомком Лермонтова. Центр своими силами частично отреставрировал усадьбу, восстановил парк и пруды.
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