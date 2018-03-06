Супермаркет товаров для дома «Ларес» закроется, а перед праздниками делает скидки до 50 процентов на все товары.



Сколько именно еще проработает магазин, неизвестно, постоянных покупателей предупреждают о закрытии и скидках через sms-рассылку. «Ларес» работал в ТК «Панфиловский» с 2012 года, здесь продаются товары для дома, текстиль, посуда, подарки и сувениры, бытовая химия, товары для дачи и сада.



В скором времени в «Панфиловском» закроется и супермаркет «О'Кей» — вместо него будет «Перекресток».