Супермаркет товаров для дома «Ларес» закроется, а перед праздниками делает скидки до 50 процентов на все товары.
Сколько именно еще проработает магазин, неизвестно, постоянных покупателей предупреждают о закрытии и скидках через sms-рассылку. «Ларес» работал в ТК «Панфиловский» с 2012 года, здесь продаются товары для дома, текстиль, посуда, подарки и сувениры, бытовая химия, товары для дачи и сада.
В скором времени в «Панфиловском» закроется и супермаркет «О'Кей» — вместо него будет «Перекресток».
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