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Новые магазины «Перекресток» откроются в Брехово и ТЦ «Панфиловский» 05.02.2018 ZELENOGRAD.RU

«Перекресток» на Пятницком шоссе, возле автобусной остановки «Вахнеевка» откроется во второй половине февраля. А в зеленоградском ТЦ «Панфиловский» супермаркет придет на смену магазину «О'Кей» — он закроется в конце февраля.

В новом магазине в Брехово вакансий нет, персонал набрали, сообщили Zelenograd.ru в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». «Перекресток» в ТЦ «Панфиловский» планируется открыть весной (точные сроки пока неизвестны), вакансии там пока не открыты. В администрации «Панфиловского» уточнили, что супермаркет «О'Кей» работает в прежнем режиме до конца февраля.

В конце прошлого года продовольственная сеть «О'Кей» договорилась с о продаже бизнеса супермаркетов X5 Retail Group. Во всех бывших помещениях «О'Кей» планируется открыть «Перекрестки».

«Перекресток» в «Панфиловском станет девятым магазином этой сети в Зеленограде. В апреле запланировано открытие супермаркета «Билла» в Савелкинском проезде — вместо закрывшегося «Седьмого континента».

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