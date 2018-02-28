На организацию и проведение торжественного вечера префектура выделила 2,5 миллиона рублей. Такую же сумму выделили на организацию приема гостей — столы, фуршет, официантов, чайный стол, уборка и так далее. Выигравшая конкурс фирма предложила организовать все это за 525 тысяч рублей, почти в пять раз дешевле. Еще 300 тысяч заплатят ведущим вечера — известным еще в советские времена телеведущим Ангелине Вовк и Евгению Кочергину. Ожидаются гости из правительства Москвы.

Торжественные мероприятия пройдут в обновленном киноконцертном зале ДК, который закрыт больше четырех лет из-за затянувшегося ремонта. «Недавно я лично побывал там и убедился, что строители не подведут: работы завершаются, и к своему юбилею Зеленоград получит отличный подарок, — рассказал в интервью префект Анатолий Смирнов, — не только отреставрированный, но и оснащенный по современным меркам большой зал».

На сутки — с 21:00 1 марта до 22:00 2 марта — площадь между префектурой и ДК будет закрыта для личного автотранспорта из-за праздничных мероприятий. Машины с парковки будут эвакуировать, въезд на Центральную площадь ограничат. Зачистку площади проведут в ночь с четверга на пятницу. Зеленоградская автоинспекция просит автовладельцев заранее убрать машины с площади и спланировать маршруты передвижения.

Открытое для всех празднование юбилея Зеленограда пройдет в сентябре в День города. А пока можно сходить на выставку об истории города — она работает в Выставочном зале в корпусе 1410 до 18 марта.

Шестьдесят лет назад, 3 марта 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве города-спутника возле станции Крюково. От этой символической даты и ведётся отсчёт существования Зеленограда.