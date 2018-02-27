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Центральную площадь перекроют для движения транспорта 2 марта 27.02.2018 ZELENOGRAD.RU

На сутки — с 21:00 1 марта до 22:00 2 марта — площадь между префектурой и ДК — будет закрыта личного автотранспорта из-за праздничных мероприятий к 60-летию Зеленограда. Машины с парковки будут эвакуировать, въезд на Центральную площадь ограничат.

Зеленоградская автоинспекция просит автовладельцев заранее убрать машины с площади и спланировать маршруты передвижения.

В пятницу, 2 марта, в Культурном центре «Зеленоград» состоится торжественная встреча и концерт, посвященные юбилею Зеленограда. Вход только по приглашениям. Ожидается приезд гостей, рассказал в интервью префект Анатолий Смирнов.

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